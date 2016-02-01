توقف تخریب بنا در محدوده بافت تاریخی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد اظهار داشت: با توجه به کمبود فضای پارکینگ در خیابان دهم فروردین، شهرداری یزد اقدام به تملک گاراژ کنترل کرده و عوامل اجرایی بدون هماهنگی و کسب مجوز از این اداره کل اقدام به تخریب بخشی از گاراژ مذکور کردند که با حضور نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی این عملیات در حال حاضر متوقف شده است.

محسن ذاکری نیا افزود: این گاراژ که مربوط به دوره پهلوی است، به صورت حیاط مرکزی و سه طرفه ساخته شده و نه تنها دارای ارزش تاریخی است بلکه در محدوده بافت ثبتی یزد که به شماره ۱۵۰۰۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: امکان استفاده از گاراژ کنترل به عنوان پارکینگ عمومی وجود دارد اما این اقدام مانند هر فعالیت عمرانی در بافت باید فرآیند قانونی خود را طی نماید که اولین آن، قبل از هر گونه دخل و تصرف و یا تخریب ارائه برنامه و طرح به اداره کل برای اخذ مصوبه از شورای میراث فرهنگی استان و حوزه ستادی میراث فرهنگی کشور است.

ذاکری نیا خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه برای هر نوع تخریب غیرقابل جبران در محدوده بافت تاریخی از وظایف اصلی این اداره کل به حساب می آید و در این میان بحث ثبت جهانی این بافت تاریخی که سالهاست تلاش برای برطرف کردن مشکلات آن ادامه دارد و پرونده آن نیز به تازگی برای ثبت جهانی در سال ‎۲‎۰‎۱‎۷ به یونسکو ارسال شده، این وظیفه را پررنگ تر می کند.

وی تصریح کرد: با اینگونه اقدامات، مشکلات زیادی گریبان بافت تاریخی وسیع ترین شهر خشتی جهان را می‌گیرد و یکپارچگی بافت و زحمت‌هایی که در طول این سال‌ها برای جهانی شدن این شهر انجام شده است را از بین می‌برد.

ذاکری نیا اظهار داشت: مردم و مسئولان باید بدانند بافت تاریخی یزد در دنیا منحصر به‌ فرد است و شایسته است این بافت منسجم و دست نخورده بماند و در موارد لزوم با کسب مجوز از اداره کل میراث فرهنگی اقدامات مرمتی و اجرایی انجام شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد افزود: زمانی که این بافت تاریخی به ثبت جهانی برسد، نظارت بر این بافت افزایش می‌یابد و دخل و تصرف در این میراث فرهنگی قانونمند و نظام‌ مند انجام خواهد شد و عملکردمان در این حوزه بهبود خواهد یافت.