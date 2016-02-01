احتمال اعزام نیروهای اوکراینی به سوریه/افزایش حضور در دریای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر بی سر و صدای «پاولو کلیمکین» وزیر امور خارجه اوکراین به ترکیه و دیدار وی با «مولود چاووش اغلو» همتای ترک وی که در روز جمعه گذشته پشت درهای بسته و بی حضور رسانه‌ها انجام گرفت، بر موضوعاتی چون جدایی «کریمه» از اوکراین، وضعیت تاتارهای اوکراینی و البته اقدامات روسیه در منطقه متمرکز بود.

در این میان، مصاحبه اختصاصی وی با روزنامه «دیلی صباح» تا حدی زمینه های احتمالی همکاری دو کشور را که در حال حاضر به دلیل مواضع ضد روسی احساس نزدیکی بیشتری به یکدیگر می کنند، آشکار کرد.

کلیمکین در بخشی از این مصاحبه از امکان همکاری های نظامی و امنیتی کی‌یف - آنکارا در حوزه دریای سیاه برای مقابله با روسیه سخن گفت و تاکید کرد که تعامل آنها به عنوان بازیگران منطقه ای قدرت بسیار حائز اهمیت است.

از سوی دیگر، روزنامه «ایندپندنت» انگلستان با انتشار مطلبی به بررسی ابعاد تمایل اوکراین برای پیوستن احتمالی به ائتلاف مبارزه با داعش در سوریه پرداخت.

به گفته ایندپندنت، قرار است وزارت دفاع اوکراین در جریان سفر این هفته «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا به کی یف، طرح های پیشنهادی در خصوص احتمال مشارکت در حملات ائتلاف را به بحث و بررسی بگذارد.

بر اساس این طرح ها که به دستور «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین تهیه شده است، امکان رویارویی نیروهای اوکراینی و روسی در صحنه میدانی سوریه وجود دارد چرا که منابع آگاه دایره کمک رسانی دولت کی یف به ائتلاف آمریکایی مبارزه با داعش را به اعزام نیروی نظامی از سوی اوکراین هم بسط می دهند.

ناگفته نماند که نیروهای اوکراینی به لحاظ تسلط به زبان روسی و توانایی دفع تاکتیک های روسیه در جایگاه قابل توجهی قرار دارند.

با این حال، موضوع اعزام نیرو به سوریه برای خود کی یف هم امری ساده و به دور از جنجال سیاسی نخواهد بود و وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف خود مجبور به گذشتن از سد پارلمانی است که برخی از اعضای آن ترجیح می دهند توجه خود را به جای مسائل خارجی بر روی موضوعات داخلی چون رفع ناآرامی ها در شرق اوکراین متمرکز کنند.

از سوی دیگر، انتظار می رود که اروپا هم در شرایط فعلی با مداخله نظامی اوکراین در خاورمیانه موافقت نکند.