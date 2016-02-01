زمان برگزاری نهمین شب آواز ایرانی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» به همت مرکز موسیقی حوزه هنری ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۴ بهمن ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و پژوهشگران در تالار سوره برگزار می شود.

در نهمین شب آواز ایرانی که در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود، فریبرز مصطفوی به همراه احمدرضا صمدی نوازنده ویولن به اجرای برنامه می‌پردازد. این در حالی است که در این نشست ماهانه که با هدف تجلیل از پیشکسوتان آواز ایرانی، كشف و معرفی چهره‌های جدید شکل گرفته است، هنرمندان دیگری هم اجرا خواهند داشت.

نهمین شب آواز ایرانی به همت مرکز موسیقی و مرکز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری، شنبه ۲۴ بهمن‌ماه ساعت ۱۸ در سالن «سوره» حوزه هنری برگزار می‌شود.