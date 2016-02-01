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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

زمان برگزاری نهمین شب آواز ایرانی مشخص شد

زمان برگزاری نهمین شب آواز ایرانی مشخص شد

نهمین ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» شنبه ۲۴ بهمن ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و پژوهشگران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» به همت مرکز موسیقی حوزه هنری ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۴ بهمن ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و پژوهشگران در تالار سوره برگزار می شود.

در نهمین شب آواز ایرانی که در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود، فریبرز مصطفوی به همراه احمدرضا صمدی نوازنده ویولن به اجرای برنامه می‌پردازد. این در حالی است که در این نشست ماهانه که با هدف تجلیل از پیشکسوتان آواز ایرانی، كشف و معرفی چهره‌های جدید شکل گرفته است، هنرمندان دیگری هم اجرا خواهند داشت.

نهمین شب آواز ایرانی به همت مرکز موسیقی و مرکز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری، شنبه ۲۴ بهمن‌ماه ساعت ۱۸ در سالن «سوره» حوزه هنری برگزار می‌شود.

کد مطلب 3039319
علیرضا سعیدی

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