سانس فوق العاده برای «مالاریا» و «خشم و هیاهو» در پردیس آزادی

علیرضا سعیدی پور مدیر پردیس سینمایی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر. با اشاره به اینکه استقبال مردم از اولین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر بسیار قابل توجه است، گفت: با شروع سانس های نمایش فیلم های جشنواره فجر در پردیس سینمایی آزادی، با استقبال خوبی نسبت به روز اول جشنواره در دوره گذشته همراه بودیم به گونه ای که دو فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی پرویز شهبازی و «خشم و هیاهو» به کارگردانی هومن سیدی در این سینما به سانس فوق العاده رسید.

وی ادامه داد: فیلم سینمایی «مالاریا» در سانس ۲۲:۴۵ دقیقه و «خشم و هیاهو» در سانس ۲۳:۳۰ دقیقه در سانس فوق العاده نمایش داده می شود.

سعیدی پور در پایان گفت: خوشبختانه مدیران جشنواره فیلم فجر برای استقبال مردم از فیلم ها تدابیر خوبی اندیشیده اند و بلیت های روزانه به تعداد کافی در اختیار ما قرار گرفته است.

«خشم و هیاهو» و «مالاریا» در بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته می شوند.

در اولین روز از سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر فیلم های «نیمه شب اتفاق افتاد» به کارگردانی تینا پاکروان، «مالاریا» به کارگردانی پرویز شهبازی و «خشم و هیاهو» سه فیلمی هستند که در سانس فوق العاده نمایش داده می شوند.