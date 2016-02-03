ملت به کسی بدهکار نیست/ همه باید تابع قانون باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل سه شنبه شب در جمع اصولگرایان استان قزوین در مسجد امام خمینی (ره)گفت: باید خدارا شکرگزار باشیم که انقلاب اسلامی را به عنوان نعمتی بزرگ به ملت ایران عرضه داشت و ما توانستیم با اتکا به دین حکومتی اسلامی را برپا کرده و مدیریت دینی را ارائه کنیم.

وی با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی هم گفت: انتخابات مظهر سه عنصر اساسی انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی و تحقق مردم سالاری دینی است.

حداد عادل افزود: گاهی شاهد مقایسه مواردی هستیم که گفته می شود برخی تصمیم می گیرند که چه کسی را روانه مجلس کنند در حالی که پیش از انقلاب فهرست نمایندگان قبل از رای گیری مشخص بود و از سفارت انگلیس دستور می گرفتند و مردم هیچ نقشی در انتخاب نمایندگان خود نداشتند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: دشمنان یکی از راههای نفوذ به کشور را از مسیر انتخابات می دانند و استکبار به سرکردگی آمریکا تصمیم دارد به بهانه اجرای برجام، انتخابات ایران را مدیریت کند و در آن دخالت کند که خوشبختانه مردم بصیر و انقلابی ما این راه نفوذ را نیز بسته اند.

حداد عادل گفت: انتخابات در کشور ما مظهر آزادی است و مردم مجبور نیستند به کسی رای بدهند و به مسئولان اعتماد کافی دارند و فرآیند انتخابات هم در کشور به گونه ای است که در هیچ دوره ای امکان تقلب در آراء نیز وجود ندارد.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری هر رای مردم را حق الناس دانسته اند لذا مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات باید از تک تک آراء صیانت کنند و مردم نیز با بصیرت و آگاهی که دارند متوجه هستند که رای آنها تشریفاتی نیست و در نتیجه انتخابات موثر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: وقتی بیش از ۹۸ درصد مردم کشور به حکومت اسلامی رای دادند نشان می دهد انقلاب اسلامی ریشه مردمی دارد و امروز همه وظیفه داریم برای صیانت از ارزشهای اسلامی حواسمان باشد و دقت کنیم و نگذاریم کسانی که به اسلام و نظام اسلامی باور ندارند به محل قانونگذاری راه پیدا کنند.

وی خط قرمز در صلاحیت افراد در انتخابات پیش رو را موضوع فتنه دانست و یادآورشد: فتنه فقط یک اختلاف نظر و اعتراض در شمارش آراء نبود بلکه طرحی برای براندازی نظام بود و اگر درایت و شجاعت رهبری و بصیرت و حضور مردم در صحنه نبود بدخواهان نظام را ساقط می کردند.

شورای نگهبان در تائید صلاحیت ها قانونی و مستقل عمل می کند

حداد عادل گفت: شورای نگهبان در صلاحیت داوطلبان تلاش می کند استقلال، آزادی و اسلامی بودن نظام حفظ شود و بر اساس قانون اعتراض حق همه داوطلبان است و هر کسی که به نظر شورای نگهبان اعتراضی داشته باشد بررسی می شود و در گذشته هم این گونه بوده که در این مرحله تعدادی از افراد رد صلاحیت شده تایید می شوند و مشکلی نیست.

وی در خصوص اظهارات هاشمی‌ رفسنجانی در خصوص موضوع بدهکار بودن ملت به خانواده امام گفت: مردم به فرزندان و خانواده امام راحل احترام قائلند و همه وظیفه دارند به بیت امام احترام بگذارند ولی باید گفت قانون به کسی بدهکار نیست بلکه جامعه به قانون بدهکارند و باید تابع آن باشند و قانون اساسی نیز لازم است در همه موارد رعایت شود و کسی خود را فراتر از قانون نداند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: این که نوه امام و یا فرزند شخصیت برجسته ای باشی دلیلی بر داشتن صلاحیت در انتخابات نیست زیرا ملاک تشخیص صلاحیت را قانون مشخص کرده و در شرایطی که گفته شد صلاحیت نوه امام هم باید از راه شرکت در آزمون تعیین شود این کار انجام نشده است.

وی گفت: این که بگوییم، کسی که نوه امام بود، شورای نگهبان یا کسی حق نداشته ایشان را رد صلاحیت کند، با لحنی که آقای هاشمی رفسنجانی گفته، درست نیست.

حدادعادل خاطرنشان کرد: امام خمینی‌ (ره) در زمان خودش هم نوه دیگری از حاج آقا‌مصطفی‌ داشتند اما وقتی دیدند کارهایش خلاف مصلحت انقلاب و نظام است، وی را خانه‌ نشین و از فعالیت سیاسی منع کرد و رفتارش را زیر نظر گرفت در حالی که فرزند پسر شهیدش و نوه امام بود.

وی گفت: در شرایطی که امام به خاطر اسلام و انقلاب با نوه خود این گونه رفتار می کند وقتی گفته می شود همه ملت مدیون بیت امام هستند، این گفته بی‌ احترامی به خانواده امام راحل است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس بیان کرد: شورای نگهبان وظیفه خودش را انجام داده و در این مرحله هم باید عادلانه، منصفانه و عاقلانه دقت کند تا نمایندگان شایسته وارد مجلس خبرگان رهبری شوند.

حدادعادل با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی با بیان دستاوردهای انقلاب گفت: ایران پیش از انقلاب هیچ استقلالی نداشت و حکومتی وابسته به انگلیس و آمریکا کشور را اداره می کرد و همه تصمیم ها از سوی بیگانگان به کشور دیکته می شد که همه رجال سیاسی حکومت پهلوی در خاطرات خود به این واقعت اعتراف کرده اند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حکومت پهلوی دست پروده انگلیس و آمریکا بود و در دوره حاکمیت طاغوت، همه عزل و نصب های مهم کشور با موافقت و اجازه آمریکا انجام می شد.

حداد عادل با بیان اینکه انقلاب اسلامی، موجب استقلال و عزت ایران اسلامی شد اظهار کرد: در زمان رژیم ستم شاهی یک سرلشگر ارتش از یک گروهبان آمریکایی می ترسید و مطیع وی بود اما امروز به برکت انقلاب اسلامی به جایگاهی رسیده که که پاسدارانش در دریا، آمریکایی هایی که وارد حریم آبهای کشور می شوند را دستگیر می کند و با وجود ناوهای هواپیمابر هیچ تزلزلی در اراده اش دیده نمی شود و این عزت جای افتخار دارد.

وی گفت: هیچ کشوری در منطقه جرات چنین عکس العملی را ندارد و اگر ایران اسلامی به این درجه از اقتدار رسیده مرهون خون شهدا و حضور مردم در صحنه است.

حداد عادل اظهارامیدواری کرد مردم آگاه کشور با حضور گستره در انتخابات و رای دادن به افراد مورد نظر خود مجلسی کارآمد و متعهد را تشکیل دهند تا اقتدار و عزت کشور حفظ شود.