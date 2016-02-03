رقابت های شنا دانشجویان پسر منطقه ۳ کشور در سمنان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های شنا دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه سه کشور که شامگاه سه شنبه با حضور ۶۰ دانشجو در قالب شش تیم در بخش های مختلف این رشته ورزشی در استخر نور سمنان برگزار شد، تیم دانشگاه فردوسی مشهد اول شدو دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه بیرجند به ترتیب بر سکوهای دوم و سوم ایستادند.

در این بین تیم دانشگاه سمنان به عنوان تیم میزبان، مقام چهارم این رقابتها را بدست آورد.

همچنین نادر محمدي شميراني شناگر دانشگاه سمنان در ماده هاي ۵۰ مترو۲۰۰متر قورباغه بترتيب موفق به كسب مقام اول و دوم اين دوره از مسابقات و كسب سهميه شركت در المپياد ورزشی دانشجويان شد .

سيزدهمين المپياد ورزشي دانشجويان سراسر کشور تابستان سال آينده به ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد.

تیمهای شرکت کننده در این مسابقات از دانشگاههای مشهد، شاهرود، دامغان، سبزوار، بیرجند و سمنان بودند.

دانشگاه سمنان ۱۸ تا ۲۰ اسفند نیز میزبان مسابقات دومیدانی و تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه سه کشور خواهد بود.