شاهرود در آستانه یک رویداد بزرگ؛ رقابت ۵ هزار دانشجو در ۱۸ رشته ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ایزدی‌فرد صبح دوشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در دانشگاه صنعتی شاهرود، از میزبانی این دانشگاه در هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور خبر داد و اظهار کرد: دانشگاه صنعتی شاهرود آماده میزبانی یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی ملی در حوزه آموزش عالی است.

وی افزود: تمام تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از تیم‌ها، ورزشکاران و عوامل اجرایی این رویداد اندیشیده شده و تلاش شده است شرایط مناسبی برای حضور دانشجویان ورزشکار کشور در شاهرود فراهم شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه فرآیند آماده‌سازی برای میزبانی این رویداد از دو سال قبل در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است، تصریح کرد: موضوعاتی از جمله اسکان و خوابگاه ورزشکاران، محل‌های تمرین، فضاهای برگزاری مسابقات، خدمات مورد نیاز و مسائل شهری از مدت‌ها قبل مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گرفته تا بهترین میزبانی از دانشجویان ورزشکار کشور انجام شود.

آغاز المپیاد در اواخر مرداد

ایزدی‌فرد با اشاره به اهمیت این المپیاد در سطح آموزش عالی کشور گفت: هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مهم‌ترین رویداد ورزشی آموزش عالی است که در شاهرود میزبانی می‌شود و شرکت‌کنندگان از سراسر کشور در ۱۸ رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها از اواخر مردادماه در شاهرود آغاز می‌شود، افزود: هفدهمین دوره المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، ۳۱ مردادماه در مراسمی آغاز خواهد شد و آیین اختتامیه نیز نهم شهریورماه برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: روز گذشته نشست هماهنگی برگزاری المپیاد به ریاست فرماندار شاهرود و با حضور دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، درمانی و سایر مجموعه‌های مرتبط در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد و همه ظرفیت‌های شهرستان برای میزبانی شایسته از این رقابت‌ها به کار گرفته شده است.

ایزدی‌فرد با بیان اینکه کمیته‌های مختلفی از مدت‌ها قبل برای برنامه‌ریزی و اجرای هرچه بهتر این رویداد در دانشگاه تشکیل شده است، گفت: کمیته‌های حمل‌ونقل، اسکان و میزبانی، رسانه، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و سایر کمیته‌های تخصصی در این زمینه فعالیت دارند.

وی هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های شاهرود، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری و فرهنگی دانست و افزود: حضور بیش از پنج هزار نفر از دانشجویان، مربیان، کادر فنی، داوران و عوامل مرتبط با این رویداد، فرصت بی‌بدیلی برای معرفی توانمندی‌ها و داشته‌های شهرستان شاهرود در حوزه گردشگری و فرهنگی فراهم می‌کند.

معرفی ظرفیت‌های شاهرود

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود ادامه داد: تلاش می‌شود در طول برگزاری این رویداد، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان شاهرود به شرکت‌کنندگان معرفی شود و هماهنگی‌های لازم میان‌بخشی در سطح شهرستان و استان سمنان نیز برای میزبانی هرچه بهتر از این رقابت‌ها انجام شده است.

ایزدی‌فرد با دعوت از اصحاب رسانه برای پوشش اخبار این رویداد ملی گفت: رسانه‌ها می‌توانند در معرفی این المپیاد و همچنین ظرفیت‌های شهرستان شاهرود نقش مؤثری داشته باشند و از آنان درخواست می‌شود نسبت به پوشش اخبار این رویداد مهم کشوری اهتمام داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی مسئولان وزارت علوم از امکانات و ظرفیت‌های دانشگاه صنعتی شاهرود پیش از برگزاری المپیاد اظهار کرد: مسئولان وزارت علوم از امکانات و ظرفیت‌های دانشگاه برای میزبانی این رویداد بازدید کرده‌اند و خوشبختانه شرایط موجود را برای برگزاری المپیاد مناسب ارزیابی کرده‌اند.

ورود تماشاچیان به سالن

مجتبی رجبی دبیر اجرایی ابن المپیاد ورزشی نیز در این نشست گفت: طبق خواسته خبرنگاران و اصحاب رسانه فضایی بعنوان اتاق رسانه در طول اجرای این المپیاد در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت

رجبی با بیان اینکه حضور پنج هزار نفر در رویداد ملی نیاز دارد که در بعد رسانه ها انعکاس خوبی داشته باشد تاکید کرد: تمهیدات لازم برای ورود تماشاچیان هم به سالن های اجرای رقابت ها اندشیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه از بین دانشجویان نیز فراخوان هایی داده شده تا بتوانیم جذب لیدر و تماشاچی را داشته باشیم افزود: طبق اعلام فدراسیون ورزش های دانشجویی این رقابت ها بعنوان انتخابی تیم ملی و اعزام المپیاد بین المللی نیز خواهد بود که البته منتظر نظر قطعی در این خصوص هستیم.

کسب سهمیه رقابت‌ها

معاون تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود همچنین درباره انتخابی این رقابت ها و سهمیه ها گفت: قهرمانان رشته های مختلف از دانشگاه ها و مناطق کشور در این رقابت ها حصور دارند.

غزنوی مسئول امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود هم در سخنانی کوتاه از طراحی مشعل ویژه این المپیاد خبر داد و گفت: این مشعل نماد آتش خشم و خونخواهی شهادت رهبر شهید انقلاب و نماد میدان ایستادگی‌ملت ایران اسلامی است.

حسین خسروی معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود نیز از اعزام برترین های این رقابت ها به یونیورسیاد ورزش های دانشجویی جهان خبر داد و گفت: در این المپیاد از معاون وزیر علوم و دیگر اعضای وزارتخانه و موسسات آموزش عالی دعوت شده تا حضور داشته باشند.

خسروی همچنین گفت: از وزیر علوم نیز برای حصور در افتتاحیه و اختتامیه هفدهمین دوره المپیاد ورزش های دانشجویی کشور دعوت شده اما با توجه به شرایط حضور وی در این رقابت ها هنوز مشخص نیست .

محمد تقی یزدی رئیس اداره ارشاد اسلامی شاهرود هم در سخنانی از آمادگی رسانه های شاهرودی برای پوشش گسترده اخبار این رویداد ملی خبر داد و گفت: اصحاب قلم و روزنامه ها و خبرگزاری ها همانطور که در میدان حماسه حضور دارند در پوشش این رقابت ها هم سنگ تمام خواهند گذاشت.