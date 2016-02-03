فرج الله سلحشور همچنان در بیمارستان است/ تنفس با دستگاه

بصیر سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پدرش فرج الله سلحشور که چندی است در بیمارستان بقیه الله تهران بستری است، گفت: حال پدرم در این روزها تغییر چندانی نداشته اما می توان گفت خدا را شکر رو به بهبود است.

وی درباره نظر پزشکان نسبت به وضعیت سلحشور و زمان انتقالش از بخش مراقبت های ویژه اظهار کرد: فعلا پیش بینی خاصی درباره وضعیت پدرم و انتقال وی مطرح نشده است و باید در همین بخش مراقبت های ویژه باقی بماند. همچنین دستگاه ها باید در دهان وی باقی بماند زیرا به تنهایی نمی تواند نفس بکشد.

فرزند سلحشور در پایان گفت: دستگاه ها باید به پدرم متصل باشد تا عفونت ریه ها بیشتر بیرون کشیده شود. البته خدا را شکر حال پدرم چند درصدی نسبت به روزهای قبل بهتر شده است.

۲۵ دی ماه فرج الله سلحشور در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بقیه الله بستری شد و تاکنون مسئولان و هنرمندان مختلفی به عیادت وی رفته اند.