هاشم تفکری بافقی تهیه کننده «از لاک جیغ تا خدا» به خبرنگار مهر گفت: تا کنون از ۱۱۲ قسمت تولید شده ۱۰۵ قسمت روی آنتن رفته و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و طبق نظر خود شبکه قصد داریم تولید این برنامه را ادامه داده و سال آینده ۱۵۰ قسمت جدید را روی آنتن شبکه دو ببریم.

وی افزود: اگرچه مشکلات مالی در سازمان وجود دارد و ممکن است هر برنامه سازی را دلسرد کند اما استقبال از این کار به گونه ای شد که ما سعی می کنیم صرفا تمرکزمان بر تولید باشد و دشواری های راه خیلی تحت تاثیر قرارمان ندهد. حتی زمانی که برای ماه رمضان کار می ساختیم به دلیل از دست دادن فرصت، هنگام کاغذبازی های قرارداد بستن تولید را شروع کردیم.

تفکری اظهار کرد: از اولین گام تا امروز تنوع فرم در اولویت ما قرار داشت و سعی کردیم در عین سادگی با حرکات دوربین، حضور مجریان جدید، دعوت از شعرا و ... برنامه را از یکنواختی درآوریم. این برنامه غالبا دخترانی را مورد توجه قرار می داد که در جریان تحولاتی مسیر زندگی شان ارتقا پیدا کرده است.

وی درباره موضوع سری جدید این برنامه که از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود، گفت: در سری جدید «از لاک جیغ تا خدا» زن و شوهر هایی مورد بحث این برنامه هستند که قبل یا بعد از ازدواج تفکرشان به صورت فردی یا هر دو با هم تغییر کرده و زندگی تازه ای برای خود بنا کرده اند. ما سعی کردیم حس و حال پسرانی را که چنین سرنوشتی داشتند نیز بیان کنیم اما به خاطر عنوان برنامه چنین قصدی خوشایند نبود به همین دلیل تغییر مسیر زندگی پسران و مردان را در کنار همسران شان که هر دو در این مورد وجه مشترک داشتند به تصویر آوردیم.

تفکری بافقی ادامه داد: امیدوارم فضایی در تلویزیون به وجود آید و از نظر امکانات به جایی برسیم تا بتوانیم در برنامه ای مجزا به قصه زندگی مردانی که شنیدن قصه هایشان خالی از لطف نیست بپردازیم. به نظر من دولت کمی در ادای حق تلویزیون و مردم کوتاهی می کند و آسیب بدی وارد کرده است.

این تهیه کننده درباره تاثیراتی که قسمت های پخش شده در مخاطبان ایجاد کرده است، گفت: چندی پیش در ایمیلم دل نوشته ای از یک دختر ایرلندی دریافت کردم که نوشته بود از پدر و مادری ایرانی در ایرلند به دنیا آمده است. این دختر به خاطر علاقه اش به زبان فارسی سایت های فارسی زبان بسیاری را رصد می کرد تا چشمش به خبری افتاد که سعی در تخریب برنامه ما داشت.

وی ادامه داد: این دختر نوشته بود کنجکاوی اش به سمتی رفت که چند قسمت از برنامه ما را دانلود کرد و کم کم به دیدن «از لاک جیغ تاخدا» علاقه پیدا کرده بود و در پایان نامه نوشته بود که ممکن است من هم یک روز مهمان برنامه شما باشم. وقتی این واکنش ها را می بینم احساس می کنم با تمام وجود باید به دور از مشکلات حاشیه ای تولید این اثر را ادامه دهم.

تفکری بافقی درباره سایر فعالیت های خود گفت: این روزها برنامه ای به عنوان «دورهمی» را روی آنتن شبکه افق دارم که بررسی آسیب های فرهنگی و اجتماعی نسل جوان می پردازد. علاوه بر این به زودی برنامه ای کاملا متفاوت در گونه گفتگومحور روی آنتن شبکه افق می رود که مهمانش آقازاده ها هستند.

وی با اشاره به اینکه قصد داریم فضایی نو در تلویزیون ایجاد کنیم گفت: این برنامه «از نزدیک با...» نام دارد که در هر قسمت پسر یکی از کسانی که قبل از انقلاب فعال بودند مهمان ما می شوند تا درباره فعالیت پدر از ابتدا تا اکنون و شرایط زندگی و استفاده از فرصت هایی که برای خودشان ایجاد شد گفتگو کنند.

این تهیه کننده تلویزیون در پایان گفت: پس از سال ها کسی ریاست سازمان صدا و سیما را به عهده گرفته که علی رغم همه فشارها و مشکلات با ارائه راهبردهای نوآورانه تلویزیون را به سمت بهتر شدن سوق می دهد و ما باید قبول کنیم فعلا شرایط اینگونه است و خوشحال باشیم با همه سختی ها در راس مدیریت نگاه درستی وجود دارد.