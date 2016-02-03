به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برق منطقه‌ای سمنان، سیدعلی‌اکبر صباغ به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: پروژه‌های نصب و راه‌اندازی پست ۶۳ کیلوولت سیار مستقر در شهرک البرز شاهرود، احداث خط ۶۳ کیلوولت تاریخانه دامغان، افزایش قدرت پست ۴۰۰ کیلوولت آهوان سمنان و احداث خط ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی گرمسار و سمنان از جمله پروژه های این شرکت است که به بهره برداری رسیدند.

وی از توسعه و افزایش قدرت پست ۶۳ کیلوولت جنت‌آباد، سیم‌کشی مدار دوم خط ۶۳ کیلوولت میامی به بیارجمند، سیم‌کشی مدار دوم خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی میامی و احداث سامانه‌های فتوولتائیک (خورشیدی) د ر شهرستان‌های دامغان، سمنان، شاهرود، میامی و گرمسار به ظرفیت ۱۲۰ کیلووات خبر داد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان احداث خط ۶۳ کیلوولت شاهرود به بسطام و بهینه‌سازی خطوط ۶۳ کیلوولت شهمیرزاد به چاشم را از اهم پروژه‌های افتتاح‌شده در دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

صباغ افزود: پروژه‌های دیگری نیز در سراسر استان سمنان در حوزه اصلاح و بهینه‌سازی و دیسپاچینگ و مخابرات و اطلاع‌رسانی عمومی، در این مدت به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزایش ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه به‌منظور تأمین برق مطمئن و پایدار مشترکان، بهبود ضریب اطمینان برق‌رسانی شبکه محلی، کاهش تلفات، فرهنگ‌سازی و توسعه استفاده از انرژی‌های نو در استان را از مهم‌ترین اهداف احداث این پروژه‌ها دانست.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان با اشاره به نگاه فنی و اقتصادی در تعریف و احداث پروژه‌ها افزود: تعریف پروژه‌های جدید با عنایت به شرایط فنی شبکه، میزان و کیفیت انرژی الکتریکی موردنیاز بر اساس رشد مصرف و همچنین اعلام نیاز سایر دستگاه‌های مرتبط، انجام‌شده و در دستور کار شرکت قرار می‌گیرد که با توجه به تخصیص منابع مالی در دست اقدام بوده و یا عملیات اجرایی آن‌ها در سراسر استان سمنان آغاز می‌شود.