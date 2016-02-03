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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

در دولت یازدهم؛

۵۵ پروژه برق منطقه‌ای استان سمنان افتتاح شد

۵۵ پروژه برق منطقه‌ای استان سمنان افتتاح شد

سمنان - مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان گفت: ۵۵ پروژه این شرکت با هزینه‌ای بیش از ۴۸۰ میلیارد ریال در دولت یازدهم افتتاح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برق منطقه‌ای سمنان، سیدعلی‌اکبر صباغ به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: پروژه‌های نصب و راه‌اندازی پست ۶۳ کیلوولت سیار مستقر در شهرک البرز شاهرود، احداث خط ۶۳ کیلوولت تاریخانه دامغان، افزایش قدرت پست ۴۰۰ کیلوولت آهوان سمنان و احداث خط ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی گرمسار و سمنان از جمله پروژه های این شرکت است که به بهره برداری رسیدند.

وی از توسعه و افزایش قدرت پست ۶۳ کیلوولت جنت‌آباد، سیم‌کشی مدار دوم خط ۶۳ کیلوولت میامی به بیارجمند، سیم‌کشی مدار دوم خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی میامی و احداث سامانه‌های فتوولتائیک (خورشیدی) د ر شهرستان‌های دامغان، سمنان، شاهرود، میامی و گرمسار به ظرفیت ۱۲۰ کیلووات خبر داد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان احداث خط ۶۳ کیلوولت شاهرود به بسطام و بهینه‌سازی خطوط ۶۳ کیلوولت شهمیرزاد به چاشم را از اهم پروژه‌های افتتاح‌شده در دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

صباغ افزود: پروژه‌های دیگری نیز در سراسر استان سمنان در حوزه اصلاح و بهینه‌سازی و دیسپاچینگ و مخابرات و اطلاع‌رسانی عمومی، در این مدت به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزایش ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه به‌منظور تأمین برق مطمئن و پایدار مشترکان، بهبود ضریب اطمینان برق‌رسانی شبکه محلی، کاهش تلفات، فرهنگ‌سازی و توسعه استفاده از انرژی‌های نو در استان را از مهم‌ترین اهداف احداث این پروژه‌ها دانست.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان با اشاره به نگاه فنی و اقتصادی در تعریف و احداث پروژه‌ها افزود: تعریف پروژه‌های جدید با عنایت به شرایط فنی شبکه، میزان و کیفیت انرژی الکتریکی موردنیاز بر اساس رشد مصرف و همچنین اعلام نیاز سایر دستگاه‌های مرتبط، انجام‌شده و در دستور کار شرکت قرار می‌گیرد که با توجه به تخصیص منابع مالی در دست اقدام بوده و یا عملیات اجرایی آن‌ها در سراسر استان سمنان آغاز می‌شود.

کد مطلب 3041164

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