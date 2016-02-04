حرف و حدیثهادرباره نمایشگاه کتاب/رونمایی ازمجموعه «حقوق و زندگی»

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: مرور اخبار حوزه کتاب در این هفته، بیشتر شامل اخبار مربوط به نمایشگاه کتاب تهران و محل برگزاری آن است. هفته گذشته بود که خبر مربوط به شهر آفتاب منتشر شده و در گزارش «یک هفته در کتاب» هم منتشر شد. به این ترتیب هفته گذشته اخبار مربوط به برگزاری نمایشگاه در مجموعه شهر آفتاب منتشر شد و این هفته هم تعدادی از خبرهای مربوط به حوزه کتاب، درباره نمایشگاه کتاب پیش رو، مهمان ویژه، هزینه ها و مجموعه شهر آفتاب بود.

اعلام هزینه‌های برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران

روز دوشنبه این هفته، ۱۲ بهمن جدول هزینه های دوره قبلی نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد.

به این ترتیب، بر اساس این گزارشی که موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران این هفته منتشر کرد، هزینه‌های برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ۱۲۵ میلیارد ۶۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.

سخنان شهرام نیا درباره در اختیار قرار دادن رایگان شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه

روز یکشنبه ۱۱ بهمن بود که قائم مقام نمایشگاه کتاب از امضای قریب الوقوع تفاهمنامه واگذاری مکان برگزاری نمایشگاه، میان ارشاد و شهرداری تهران خبر داد که براساس آن شهرآفتاب ۱۰ سال رایگان در اختیار نمایشگاه خواهد بود.

امیرمسعود شهرام‌نیا قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به برخی آمار و ارقام مربوط به صرفه‌جویی که در انتقال مکان نمایشگاه از مصلی به شهر آفتاب، صورت خواهد گرفت، گفت: واقعیت این است که هنوز هیچ برآورد دقیقی از هزینه‌ای که در برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب به وزارت ارشاد، تشکل‌های نشر و کلِ بدنه نمایشگاه تحمیل می‌شود، نداریم اما آنچه مسلم است، مطابق قولی که دوستان شهرداری تهران به ما داده‌اند، آنها این فضا را به صورت رایگان در اختیار ما قرار می‌دهند، نه تنها برای دوره آتی (اردیبهشت ۹۵) بلکه تا ۱۰ سال آینده.

وی با بیان اینکه شهردار تهران قول عقد قراردادی را با وزارت ارشاد در این خصوص داده است، افزود: رقم ۱۵ میلیارد تومانی که در برخی رسانه‌ها اعلام شده که از این جابجایی مکانی، صرفه‌جویی خواهد شد، به احتمال زیاد حاصل یک محاسبه و جمع و تفریق ۱۰ ساله است به این معنا که این رقم به احتمال زیاد سرجمع مبالغی است که به صورت سالیانه بابت اجاره بهای مکان برای برگزاری نمایشگاه کتاب به مجموعه مصلی پرداخت می‌شد. بدیهی است چنانچه منظور از این رقم، تنها مربوط به یک سال باشد، محاسبه درستی نبوده چرا که اساساً بر اساس توافق وزارت ارشاد و شهرداری، بحثِ واگذاری شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب، تنها مربوط به یک سال (سال ۱۳۹۵) نیست.

پیشنهاد حضور آلمان به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه

رئیس نمایشگاه کتاب تهران در دیدار با سفیر آلمان در ایران گفت: همانطور که امسال روسیه و سال آینده ایتالیا مهمان ویژه این نمایشگاه هستند، می‌توان در مورد حضور آلمان در این نمایشگاه گفتگو کرد. این خبر مربوط به روز دوشنبه ۱۲ بهمن بود.

سید عباس صالحی با اشاره به عرضه ۱۰۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه تهران و میلیون‌ها مخاطب این نمایشگاه گفت: مراودات بین نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه‌های کتاب آلمان می‌تواند یک نقطه تعامل در حوزه کتاب باشد. همانطور که امسال روسیه و سال آینده ایتالیا مهمان ویژه این نمایشگاه هستند و می‌توان در مورد حضور آلمان در این نمایشگاه گفتگو کرد.

وی همچنین حضور فعال ناشران آلمانی در نمایشگاه کتاب تهران و تسهیل حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه‌های کتاب آلمان را مسیری برای توسعه ارتباطات فرهنگی دو کشور دانست.

پاسخ صالحی به تشکل های نشر درباره رفتن نمایشگاه به آفتاب

صالحی همچنین در این هفته، طی نامه‌ای در پاسخ به نامه تشکل‌های نشر که ۲۳ دیماه امسال و با امضای محمدرضا توکل صدیقی دبیر شورای برنامه‌ریزی تشکل‌های حوزه نشر برای برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در خصوص انتقال این نمایشگاه به شهر آفتاب، برای او ارسال شده بود، نوشت:

«انتقال نمایشگاه کتاب تهران به شهر آفتاب به دلیل رایگان بودن و امکان جلب حمایت (اسپانسر) و تبلیغات، زمینه خودگردانی و اقتصادی شدن نمایشگاه را فراهم خواهد کرد و این بهترین فرصت برای واگذاری کامل آن به شورای تشکل‌ها و تشکیل نهاد مستقل نمایشگاه خواهد بود. در این صورت نمایشگاه امکانی برای تقویت اقتصادی صنعت نشر ایران و به تبع آن تشکل‌های نشر خواهد بود».

مشروح متن این نامه در اینجا قابل مطالعه است.

اعلام خبر بازدید شهردار تهران از شهر آفتاب

این خبر در پی اعلام برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب اعلام شد و در خبر مورد نظر سخنان شهردار تهران درج شد که قرار شد امروز پنجشنبه ۱۵ بهمن از مجموعه شهر آفتاب بازدید کند. روز سه شنبه ۱۳ بهمن بود که اعلام شددر پی اعلام موافقت شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب با برگزاری آن در شهر آفتاب، شهردار تهران این هفته با هدف آشنایی دقیق با روند پیشرفت پروژه مذکور، از آن دیدن می‌کند.

به این ترتیب، محمدباقر قالیباف شهردار تهران درباره پیش بینی خود از نحوه میزبانی «شهر آفتاب» از بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تنها به ذکر این جمله به خبرنگار مهر بسننده کرد که «من برای بازدید و اطلاع دقیق از روند پیشرفت امور اجرایی مجموعه شهر آفتاب، پنجشنبه از این پروژه بازدید می‌کنم».

بر اساس این گزارش، همچنین قرار است دو روز بعد از بازدید شهردار تهران از مجموعه شهر آفتاب، خبرنگاران حوزه کتاب هم روز شنبه ۱۷ بهمن در برنامه‌ای که وزارت ارشاد تدارک آن را دیده است، از این پروژه بازدید کنند. بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قرار است اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برای اولین بار در مجموعه شهر آفتاب در جوار حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شود.

درگذشت مدیر انتشارات بنیاد موقوفات افشار

از جمله خبرهایی که در روزهای انتهایی این هفته منتشر و موجب ناراحتی اهالی نشر شد، درگذشت کریم اصفهانیان یار معتمد ایرج افشار و مدیر انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی بود که سهم بزرگی در عرضه آثار خاندان افشار و تحقیقات آنها در حوزه ایرانشناسی داشت. اصفهانیان عصر سه‌شنبه ۱۳ بهمن در سن ۷۹ سالگی در منزل خود دچار عارضه قلبی شد و متاسفانه پیش از رسیدن اورژانس، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

خبر صالحی درباره اجرای طرح عیدانه کتاب

سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این هفته برنامه و سخنان دیگری هم داشت و در دیدار عمومی خود با اهالی نشر و کتاب، این هفته در کتابفروشی «فرهنگان رازی» در یکی از محلات جنوبی شهر تهران، ضمن تشریح نتایج طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» که در هفته کتاب امسال اجرا شد، از آغاز فاز دوم این طرح با عنوان «عیدانه کتاب» از ۲۲ بهمن تا نوروز ۹۵ خبر داد.

صالحی در بخشی از سخنانش در این برنامه، از اجرای فاز دوم طرح کتابفروشی به وسعت ایران با عنوان «عیدانه کتاب» همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن و تا عید نوروز سال ۱۳۹۵ خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح این است که در فاصله حدودا ۴۰ روزه، مردم به حضور در کتابفروشی ها و خرید کتاب با تخفیف ۲۰ درصد که توسط وزارت ارشاد تامین می شود، ترغیب شوند. این طرح همچنین می تواند فرصتی باشد برای رصد تمایل فرهنگی مردم به خرید کتاب.

برگزاری هشتمین نشست مشترک شورای مسئولان کتابخانه‌های تهران

این هفته همچنین هشتمین نشست مشترک شورای اداری مسئولین شهر تهران در سال ۹۴، با حضورعلی نیکنام مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، اکرم نادری معاون، یوسف عباسی رئیس اداره برنامه ریزی، انجمن‌ها و مشارکت‌های استان، مهدی حیدری رئیس اداری و مالی، سید وحیدرضا معزی رئیس اداره حراست، کارشناسان اداره کل و مسئولین کتابخانه های عمومی شهر تهران صبح دوشنبه ۱۲ بهمن در کتابخانه عمومی اشرافی اصفهانی تهران برگزار شد.

انتشار آمار مجوز نشر کتاب ازآغاز دولت یازدهم تا آخر سال ۹۳

از دیگر اخبار این هفته می توان به این خبر اشاره کرد که، عملکرد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در قالب یک گزارش اعلام شد و طبق این گزارش، از صدور مجوز ٨٤ هزار و ٢٧٧ عنوان کتاب از آغاز دولت یازدهم تا پایان سال ٩٣ گفته شد.

رونمایی از کتاب های «حقوق و زندگی»

در این هفته همچنین یک مراسم رونمایی کتاب هم با حضور مقامات سیاسی، حقوقی و فرهنگی کشور برگزار شد. به این ترتیب مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های «حقوق و زندگی» تالیف محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان عصر دوشنبه ۱۲ بهمن در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این آئین و پس از سخنرانی چهره‌هایی مانند سیدرضا صالحی امیری، آیت‌الله مصطفی محقق داماد، محمد نهاوندیان، محمود دعایی، احمد توکلی، سیدمهدی طباطبایی، سیدحسن قاضی‌‌زاده هاشمی و علی لاریجانی، از این کتاب‌ها رونمایی شد.

افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد

خبر دیگر مربوط به رویدادهای استانی بود و مربوط به افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب کهکیلویه و بویر احمد بود. به این ترتیب، پانزدهمین نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد دوشنبه این هفته ۱۲ بهمن، با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۱۸۰ ناشر از سراسر کشور و ۶ ناشر استانی آخرین آثار منتشر شده خود را در دسترس علاقه مندان به کتاب قرار خواهند داد.