همایش بین المللی اقتصاد سنجی در دانشگاه آزاد سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشبنه این همایش بین المللی با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه علوم اقتصادی از داخل و خارج از کشور و به مدت دو روز در دانشکده علوم انسانی واحد سنندج برگزار می شود.

مراسم افتتاح همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربرهای آن با حضور استاندار کردستان، رئیس واحد سنندج، شماری از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان و همچنین افراد صاحب نظر و کارشناس برگزار شد.

رئیس برگزاری این همایش در سخنانی عنوان کرد: در مجموع ۱۵۰ مقاله از سراسر کشور برای حضور در این همایش دو روزه بین المللی ارسال شد.

عادل صلواتی بیان کرد: در مجموع و بر اساس برنامه ریزی های دبیرخانه همایش ۵۲ مقاله در قالب سخنانی در این دو روز ارائه می شود و سایر مقالات پذیرفته شده هم در قالب پوستر ارائه می شود.

وی ادامه داد: برای اولین بار سه استاد برجسته از کشورهای مالزی و اتریش در این همایش دو روزه و به عنوان سخنران ویژه دعوت شده و قرار است که مطالب خود را ارائه کنند.

رئیس همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روش ها و راهکارهای آن، بیان کرد: در این دو روز دو کارگاه آموزشی نیز با حضور صاحب نظران و افراد کارشناس برگزار می شود.

صلواتی گفت: در مجموع از دانشگاه های سراسر کشور به ویژه دانشگاه رازی کرمانشاه، صنعتی شریف، دانشگاه کردستان، دانشگاه های آزاد تهران مرکز و خوراسگان، دانشگاه اصفهان هم به صورت ویژه در این همایش مشارکت داشته و حضور دارند.