  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۰۵

فیلم فجر ۳۴ در آینه مهر

مردم سه روز پیاپی به «ابد و یک روز» و «ایستاده در غبار» رای دادند

مردم سه روز پیاپی به «ابد و یک روز» و «ایستاده در غبار» رای دادند

نتایج شمارش آرای مردمی در سومین روز از سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ با اعلام میزان آرای اخذ شده، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت سه روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نتیجه آرای مردمی برای مشخص شدن سرنوشت سیمرغ تماشاگران تا پایان روز سوم یعنی چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه اعلام شد.

بر اساس اعلام کمیته رای گیری مردمی که زیرنظر خانه سینما فعالیت می کند فیلم های «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی، «اژدها وارد می شود» به کارگردانی مانی حقیقی، «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «بازدیگارد» ساخته ابراهیم حاتمی کیا و «بارکد» ساخته مصطفی کیایی در صدر آرا هستند.

جدول انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران تا پایان برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به صورت روزانه از سوی خانه سینما منتشر می شود.

آرای روز سوم در بین ۲۳ فیلم و با اخذ ۱۷ هزار و ۷۹۶ رای بوده است.

همچنین شب گذشته بین تماشاگران فعال در بخش آرای مردمی قرعه کشی و به سه نفر از آنها سکه بهار آزادی اهدا شد.

طبق داوری انجام گرفته در روز سه شنبه ۱۳ بهمن ماه فیلم های «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی، «اژدها وارد می شود» به کارگردانی مانی حقیقی، «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی و «لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان بدون ترتیب و بر طبق حروف الفبا در ردیف بهترین فیلم ها از نگاه تماشاگران قرار گرفته است.

طبق داوری انجام گرفته در روز دوشنبه ۱۲ بهمن ماه فیلم های «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی، «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «خشم و هیاهو» به کارگردانی هومن سیدی، «زاپاس» به کارگردانی برزو نیک نژاد و «آااادت نمی‌کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان بدون ترتیب و بر طبق حروف الفبا در ردیف بهترین فیلم ها از نگاه تماشاگران قرار گرفته بودند.

کد مطلب 3041751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها