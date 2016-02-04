تلاش می کنم بازیگر متوسطی نباشم/ «ابد و یک روز» تجربه خوبی بود

پیمان معادی بازیگر فیلم سینمایی «ابد و یک روز» شب گذشته ۱۴ بهمن ماه در جمع خبرنگاران حاضر در کاخ جشنواره با اعلام اینکه امسال برای اولین بار با مردم فیلم می بیند درباره نقش خود اظهار کرد: من پیش از این تجربه حضور در نقش های متفاوتی را داشتم که اگرچه برخی از آنها به زندگی طبقه متوسط اشاره داشت اما کاراکترهای شان تفاوت های بسیاری با هم دارد چون در بستر قصه های متنوعی روایت شده اند.

وی با اشاره به اینکه فضای زندگی طبقه متوسط را خوب می شناسد، افزود: در غالب این آثار من گریم عجیب و غریبی نداشتم و آنچه اهمیت داشت نوع بازیگری و فضایی بود که باید برای همه شان متناسب با اثر زحمت می کشیدم. در «ابد و یک روز» هم بازی من نیاز به وقت و انرژی خیلی خاصی نداشت و چیزی که این تجربه را برای من خوشایند کرد همکاری با سعید روستایی بود که اولین فیلم سینمایی اش را تجربه می کرد و به نظرم در کنار متن روان و خوب، تیمی که حضور داشتند باعث شد همه چیز سر جای درست خود قرار بگیرد.

بازیگر «جدایی نادر از سیمین» با اشاره به اینکه تلاش می کند تا بازیگر متوسط نباشد، گفت: برای من فیلمنامه خیلی اهمیت دارد. وقتی کاری به من پیشنهاد می شود همه تلاشم بر بازی کردن بهتر است و فرقی نمی کند به کدام طبقه جامعه می پردازد. من دوست دارم فیلمنامه ای را که خودم می پسندم به گونه ای اجرا کنم تا مخاطبانم را در این لذت سهیم کنم. اینکه نقش های خیلی متفاوت و دور از هم بازی کنم دغدغه من نیست و فکر می کنم هر فیلمی حرف خودش را دارد.

معادی بیان کرد: همیشه گفته ام که باید به فیلم اولی ها بیشتر اعتماد کرد. فیلمنامه های زیادی به دست من می رسد که غالب آثار خوب شان از فیلم اولی ها بود. تا آنجا که بتوانم و زمان اجازه دهد دوست دارم همه شان را بازی کنم ولی متاسفانه به طور صد در صد شدنی نیست.

وی در پایان گفت: «ابد و یک روز» در کاخ جشنواره مورد توجه قرار گرفت امیدوارم مردم هم فیلم را دوست داشته باشند و بدانند که برای این فیلم زحمت زیادی کشیده شده است.