به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن کارگردانهای آمریکا (DGA) از این پس یک جایزه نیز به کارگردانهایی میدهد که اولین فیلم بلند خود را ساختهاند.
این جایزه با اعلام نامزدهای دوره اول خود از لاسلو نمش کارگردان فیلم «پسر شائول» نیز نام برد.
گفته شده این جایزه برای تشویق و حمایت کارگردانهای جوان راهاندازی شده تا هم از فیلمسازان مستقل و هم از فیلمسازانی که اولین فیلم بلندشان را میسازند حمایت شود. کارگردانهای زن اول نیز مورد توجه انجمن هستند و به همین دلیل فیلم «خاطرات یک دختر نوجوان» ساخته مریل هلر نیز در میان نامزدهای این جایزه جای دارد.
در میان انجمن کارگردانهای آمریکا تنها ۱۴ درصد کارگردانهای زن حضور دارند و تنها ۳.۶ درصد کارگردانها آفریقایی- آمریکایی هستند و ۲.۷ درصد کارگردانها نیز لاتینتبار هستند. با اهدای این جایزه انتظار میرود انجمن کارگردانها از نظر تنوع غنیتر شود و از رسم معمولش که بیشتر کارگردانهای مرد را به عنوان نامزدهای جایزه انتخاب میکند، فاصله بگیرد.
فرناندو کویمبرا سازنده فیلم «یک گرگ جلوی در» و جوئل اگرتون با فیلم «هدیه» و آلکس گارلند رمان نویسی که با ساخت فیلم «اکس ماکینا» به جرگه کارگردانها پیوست از دیگر نامزدهای اولین دوره این جایزه هستند.
انجمن کارگردانهای آمریکا اعلام کرده این جایزه اهدا میشود تا از استعدادهای نوظهور حمایت کند و فیلمهای کوچکتر و از نظر ژانری متنوع تر را به سینمادوستان معرفی کند.
این در حالی است که فیلم «پسر شائول» نامزد اسکار در بخش خارجی زبان نیز هست.
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