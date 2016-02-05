تاکید آمریکا و چین بر واکنش به اقدامات کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرد که رهبر آمریکا و چین بر اهمیت واکنش قوی و یکپارچه بین المللی به اقدامات تحریک آمیز کره شمالی که دربردارنده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، تاکید کردند.

کره شمالی بعد از آزمایش بمب هسته ای در ۶ ژانویه، اعلام کرد که قصد دارد ۸ تا ۲۵ فوریه موشک حامل ماهواره شلیک کند. چندی پیش کره شمالی اعلام کرد که اولین آزمایش بمب هیدروژنی خود را با موفقیت به انجام رسانده‌ است.

به گفتۀ پيونگ يانگ این آزمایش ساعت ۱۰ روز چهارشنبه (۱۶ دی) و «مبتنی بر ارادۀ استراتژیک حزب کارگران» صورت گرفته است. این خبر در حالی منتشر شد که منابع خبری روز چهارشنبه از وقوع یک زلزلۀ ۵.۱ ریشتری در نزدیکی سایت آزمایش هسته ‌ای کره‌شمالی خبر دادند.

آزمایش بمب هیدروژنی چهارمین آزمایش هسته‌ای کشور کره‌ شمالی محسوب می‌شود که به دلیل برنامه‌‌های موشکی و هسته‌ای خود از سوی سازمان ملل متحد و امریکا تحریم شده است.