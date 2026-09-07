مقیمی: دامداران در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر دوشنبه در جشنواره کوچ عشایری شهرستان‌های فومن، شفت، زنجان و آببر طارم که در منطقه ییلاقی دیزاب برگزار شد، با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و جغرافیایی ایران اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مسئله کشور، وحدت، همدلی و انسجام ملی پیرامون یک امر مشترک میان همه اقوام و مذاهب، یعنی ایران عزیز است.

وی با اشاره به فضای حاکم بر این جشنواره افزود: در این مراسم، هنگامی که مجریان و سخنرانان مطالبی را به زبان ترکی و تالشی بیان کردند، آنچه موجب پیوند و اشتراک میان همه حاضران شد، غیرت ملی، وطن و ایران عزیز بود.

فرماندار شفت ادامه داد: این موضوع بیانگر آن است که ایران، با وجود همه دشواری‌ها، همچنان می‌تواند محور همدلی و همبستگی ملی باشد.

مقیمی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران اظهار کرد: پیشینیان ما بیش از یک هزاره پیش از میلاد، نام این سرزمین را ایران نهادند و این نامگذاری صرفاً عنوانی برای یک قطعه سرزمین نبوده، بلکه حامل مفهومی است که پیونددهنده اجزای مختلف این سرزمین است.

وی افزود: ایران به معنای سرزمین فرزانگان و نجیب‌زادگان است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، میهن‌دوستی و وطن‌پرستی مردمی متکثر اما واحد و متمایز از بیگانه است.

همدلی ملی عامل عبور کشور از بحران‌هاست

فرماندار شفت با اشاره به تحولات سیاسی و اجتماعی یک سال اخیر کشور گفت: علاوه بر رشادت نیروهای مسلح، آنچه موجب صیانت از کشور و عبور از جنگ و بحران‌های تحمیل‌شده شد، همدلی، وحدت و انسجام ملی میان آحاد ملت ایران بود.

مقیمی در ادامه، اقتصاد و معیشت مردم را از دیگر مسائل مهم کشور دانست و تصریح کرد: مسائل اقتصادی و معیشت مردم موضوعی نیست که دولت‌مردان نسبت به آن بی‌توجه باشند.

وی با بیان اینکه هیچ ملتی بدون استقلال اقتصادی به استقلال سیاسی دست پیدا نکرده است، افزود: از این رو امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی باید در تمامی برنامه‌ریزی‌های مسئولان کشور مورد توجه جدی و در اولویت قرار گیرد.

قرابت فرهنگی گیلان و زنجان ناگسستنی است

فرماندار شفت با اشاره به قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی مردم گیلان و زنجان اظهار کرد: باید قدردان زحمات دامداران شهرستان‌های فومن، شفت، طارم و زنجان باشیم که به صورت آبا و اجدادی در این منطقه به فعالیت دامداری و تولید گوشت و لبنیات مشغول هستند.

مقیمی تولیدات دامپروری منطقه را نمونه‌ای از اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دامداری که در شرایط سخت اقتصادی و فشارهای ناشی از محاصره اقتصادی کشور اقدام به تولید گوشت و لبنیات می‌کند، در واقع در حال تولید ارز و سرمایه ملی برای کشور است.

وی افزود: باید به نحو شایسته از این تولیدکنندگان تقدیر و حمایت شود و برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرصت مناسبی برای قدردانی از دامداران و عشایر منطقه است.

قانون باید فصل‌الخطاب مردم و دستگاه‌ها باشد

فرماندار شفت در ادامه با اشاره به طرح برخی مشکلات دامداران، به‌ویژه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، اظهار کرد: فصل‌الخطاب مردم و سازمان‌ها و دستگاه‌ها، قانون است و اگر قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و قوانین حوزه محیط زیست به درستی لحاظ شود و مسئولان اجرایی در مواجهه با مردم محلی، قانون را رعایت کنند، شاهد بسیاری از این مشکلات نخواهیم بود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت همزمان حقوق حاکمیت و شهروندان گفت: در اجرای قوانین فرادستی، در کنار رعایت حقوق حاکمیت، باید حقوق آحاد ملت و شهروندان نیز رعایت شود.

مقیمی با اشاره به ۲۵ سال سابقه فعالیت خود در مجموعه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور افزود: به شخصه معتقدم بخش قابل توجهی از مشکلات مردم و دامداران که در این جشنواره مطرح شد، ناشی از اشراف نداشتن برخی مسئولان به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع است و بسیاری از مشکلات کلان کشور نیز از همین مسئله تأثیر می‌پذیرد.

تأکید بر ضرورت توجه به حقوق مالکیت و انتفاع شهروندان

فرماندار شفت با اشاره به سابقه قوانین مربوط به مالکیت و منابع طبیعی اظهار کرد: قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و قوانین حوزه محیط زیست در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ تصویب شده‌اند، در حالی که قانون ثبت و اسناد و املاک کشور به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد؛ بنابراین باید در اجرای قوانین، به حقوق قانونی و مالکیت شهروندان توجه شود.

وی با اشاره به مواد ۳ و ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ گفت: قانون دارای دو وجه ایجابی و سلبی است. اگر قرار است بر اساس قانون، محدودیت یا ممنوعیتی برای شهروندان ایجاد شود، باید همزمان به جنبه ایجابی قانون و حقوقی که برای شهروندان به رسمیت شناخته شده نیز توجه کرد.

مقیمی ادامه داد: در ماده ۳ قانون مذکور، اختیار تعیین مناطق حفاظت‌شده به سازمان محیط زیست داده شده و در ماده ۴ نیز تصریح شده است که اعمال محدودیت و ممنوعیت در مناطق حفاظت‌شده نباید با حقوق مالکیت و حق انتفاع اشخاص مغایرت داشته باشد.

وی حق مالکیت را حقی به رسمیت شناخته‌شده در قانون و شرع دانست و افزود: حق انتفاع نیز در مواردی مطرح است که شهروند مالکیت ندارد، اما از حقوقی مانند برخورداری از راه‌ها و شوارع برخوردار است.

فرماندار شفت با اشاره به موضوع راه دسترسی عشایر و دامداران تصریح کرد: حق برخورداری از راه و دسترسی، موضوعی است که در مقررات مربوط به ساماندهی عشایر کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و احداث ایل‌راه و تأمین دسترسی عشایر و دامداران از وظایف دستگاه‌های دولتی عنوان شده است.

ضرورت بازنگری در محدوده مناطق حفاظت‌شده

مقیمی با طرح این پرسش که بر اساس چه مستند قانونی محدوده‌های مسکونی، طرح‌های هادی روستاها و مالکیت مردم در محدوده مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته است، گفت: چرا نسبت به بازنگری این محدوده‌ها اقدام نمی‌شود؟

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۰ تأسیس شده و قوانین مرتبط با محیط زیست نیز حقوق دامداران و عشایر در زمینه دسترسی، راه و ابنیه را مورد توجه قرار داده است.

فرماندار شفت تأکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان مربوطه درباره موضوعی که موجب نگرانی شهروندان ساکن در روستاهای دارای قدمت و طرح هادی و همچنین دامداران و عشایر شده است، پاسخ دقیق و مستند ارائه کنند.

مقیمی در پایان ضمن قدردانی از بانیان و برگزارکنندگان جشنواره کوچ عشایری شهرستان‌های فومن، شفت، زنجان و آببر طارم، بر استمرار این رویداد و تشریک مساعی همه دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط برای حل مسائل دامداران و عشایر تأکید کرد.