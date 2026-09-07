دوحه: اولویت ما کاهش فشارهای اقتصادی بر منطقه و ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر به سی‌ان‌ان گفت: در تلاشیم تا بحران را مهار کرده و شرایطی برای مذاکرات (میان ایران و آمریکا) فراهم کنیم که به راهکاری پایدار منجر شود. ما نمی‌خواهیم مناقشه را صرفاً متوقف کنیم تا تنها چند ماه بعد دوباره با آن مواجه شویم.

این مقام قطری ادامه داد: اولویت ما بازگشایی تنگه هرمز و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منطقه، از جمله ایران است. ما برای جلوگیری از تشدید تنش‌ ها و حملات علیه ایران تلاش می‌ کنیم. به اقدامی منطقه‌ ای و جمعی برای آغاز گفتگویی فراگیر نیاز داریم که همه طرف‌ ها را پای میز مذاکره بیاورد. پرداختن به ریشه‌های این بحران، نیازمند بازنگری در وقایع غزه و حل‌ و فصل مسئله فلسطین است. اراده سیاسی و راهکارهای فنی، دو مانع اصلی در مسیر دستیابی به توافق هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود: ما در حال بررسی سناریوهای مختلفی هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که نگرانی‌ های هر دو طرف در مذاکرات برطرف می‌ شود. تحریم‌ ها مدت‌ هاست که به عنوان ابزاری دیپلماتیک در منطقه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما نتوانسته‌اند به نتایج مطلوب برسند. ما ایده‌های متعددی از جمله یک یادداشت تفاهم بالقوه را مطرح کرده‌ایم و همچنان به گسترش راه‌حل‌های بیشتر ادامه می‌دهیم. این بحران تنها از طریق توافقی که در میز مذاکره حاصل شود، قابل حل است. اهرم مورد استفاده هر دو طرف در نهایت به مفاد مشخصی در یک توافق تبدیل خواهد شد. هرچه زودتر توافق حاصل شود، رنج مردم منطقه و آسیب‌های اقتصادی زودتر فروکش خواهد کرد. در تلاشیم تا قبل از نیاز به توسل به اهرم، زمینه را برای توافق فراهم کنیم. کسانی که معتقدند این وضعیت می‌تواند به وضعیت عادی جدید تبدیل شود، به زودی عواقب آن را در نزدیکی خود خواهند دید.