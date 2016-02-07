خبرگزاری مهر- گروه استانها: اوایل سال جاری خیابان خیام شهر قزوین با تصمیم شورای ترافیک استان و به دنبال اجرای طرح پیاده راه خیام بسته شد که این طرح اعتراضهای کسبه را در پی داشت و درنهایت منجر به بازگشایی مسیر برای تردد وسایل نقلیه شد تا در خردادماه دوباره طرح پیاده راه اجرایی شود.
پسازآن بود که مسعود نصرتی٬ شهردار قزوین در گفتوگو با رسانهها ضمن موقت خواندن بازگشایی این خیابان گفته بود: روزهای پایانی سال ۹۳ به دلیل درخواست کسبه خیابان خیام، با بررسی و رأی شورای ترافیک استان قزوین این طرح متوقف و با بازگشایی موقت خیابان یاد شده تردد وسایل نقلیه امکانپذیر شد.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح پیادهراه خیام از چهارراه عدل تا سهراه خیام در آینده٬ هدف از اجرای این طرح را ارتقای مبلمان شهری و استفاده هرچه بهتر شهروندان قزوینی از فضاهای شهر اعلام کرده بود.
اینک اما با نزدیک شدن به روزها و هفتههای پایانی سال و داغ شدن بازار خریدوفروش عید٬ مسدود شدن دوباره خیابان خیام موجب ناراحتی و اعتراض کسبه این خیابان شده است؛ بهطوریکه آنان علاوه بر شکایت بردن به دستگاههای مربوط نظیر فرمانداری و استانداری قزوین٬ شامگاه شنبه نیز درحرکتی اعتراضآمیز و نمادین اقدام به پایین کشیدن کرکره و خاموش کردن لامپهای واحدهای تجاری خود کردند.
این حرکت که در ابتدا بنا بود بهصورت نمادین و برای چند دقیقه انجام شود٬ ساعاتی به طول انجامید و حضور برخی مسئولان دولتی و انتظامی در محل را به همراه داشت.
دراینبین مردم و عابران خیابان خیام جویای علت بسته شدن مغازهها و تجمع کسبه شدند و کسبه نیز در پاسخ به مشتریان٬ پاسخ دادن به درخواستهای آنان و فروش اجناس خود را به زمان دیگری موکول کردند.
زهرا کرمی که برای خرید کفش به یکی از این مغازهها مراجعه کرده بود٬ گفت: مشغول انتخاب کالای موردنظر خود بودم که مغازهداران بستن مغازههای خود را اعلام کردند.
وی افزود: مشتریان دیگری هم به مغازه مراجعه میکردند و با پاسخ مشابه فروشندگان مواجه میشدند.
یکی از کسبه خیابان خیام که در اعتراض به بسته شدن خیابان٬ واحد تجاری خود را تعطیل کرده است٬ به خبرنگار مهر گفت: از تاریخ ۱۰ بهمنماه خیابان خیام میانی از ساعت ۱۸ تا ۲۱ هر شب مسدود و سبب از بین رفتن رونق بازار شده است.
وی اضافه کرد: روز شنبه در اعتراض به وضع موجود بهاتفاق تعداد زیادی از کسبه به فرمانداری و استانداری قزوین مراجعه و اعتراض خود را مکتوب کردیم.
این فروشنده بابیان اینکه تا این لحظه پاسخی از مسئولان دریافت نکردهایم٬ ادامه داد: بستن خیابان خیام میانی در عین باز بودن خیام شمالی و جنوبی موجب متضرر شدن کسبه خیام میانی شده است که امیدواریم اعتراضها به نتیجه منجر شود.
محمدی از دیگر کسبه این خیابان که به گفته خودش ۱۴ سال است در خیابان خیام مغازه دارد٬ به خبرنگار ما گفت: گرچه در تبلیغات محیطی و بنر نصبشده در خیابان باید تمام طول خیابان خیام بسته شود؛ اما فقط خیابان خیام میانی را بستهاند و این موضوع کسب ما را فلج کرده است.
وی بیان میکند: تا زمانی که به خواسته کسبه رسیدگی نشود٬ مغازهها را باز نمیکنیم و این نظر که پیادهراه شدن خیام به نفع کسبه است٬ موردپذیرش نیست؛ زیرا مردم قزوین با خودرو به خیابان مراجعه کالای موردنظر را خریداری میکنند.
فروشنده دیگری نیز گفت: چنانچه مسئولان قصد بستن مسیر را دارند٬ دستکم آن را به سال آینده موکول کنند؛ چرا که پایان سال زمان رونق بازار است و بدون حضور مشتری٬ پرداخت اجارهبها و کسب کسبه با مشکل روبهرو میشود.
این در حالی است که سردار محمودی٬ فرمانده انتظامی استان قزوین در پاسخ به پرسشهای خبرنگار مهر گفت: اعتراضی انجام نشده و کسبه طی گفتوگوهایی که هماکنون با آنان داشتیم فقط موارد مدنظر خود را مطرح کردهاند.
وی افزود: کسبه مشغول کسبوکار هستند و مردم به خرید خود میپردازند و مشکلی نیز وجود ندارد.
محمودی ادامه داد: کسبه در خصوص نحوه اجرای طرح در خیابان خیام پیشنهادهایی داشتند که در جلسه روز یکشنبه موردبررسی قرار میگیرد تا تصمیمی گرفته شود که به مصلحت شهر٬ شهروندان و کسبه باشد.
بر اساس این گزارش٬ با توجه به گذشت حدود یک سال از اتخاذ این تصمیم و اجرای طرح٬ خوب است با تدبیر مسئولان امر بهترین تصمیم برای آن اتخاذ و عملی شود و مسئله مورد نظر نه به صورت مقطعی بلکه به شکل منسجم و مستمر حل شود.
شکی نیست که در این بین باید تصمیم مورد نظر به نحوی باشد تا ضمن گنجاندن نظرات کارشناسان و مسئولان٬ خواسته کسبه و شهروندان نیز در آن لحاظ شود که این امر به طور قطع جلب مشارکت آنان را به همراه خواهد داشت.
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