مرکل نسبت به بسته شدن مرزهای اروپا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» در سخنان هفتگی خود همچنین اظهار داشت: در شرایط کنونی کنترل هر چه بیشتر مرزهای اروپایی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

صدراعظم آلمان با اشاره به سفر قریب الوقوع خود به ترکیه گفت: امیدوارم بتوانم در جریان سفر به ترکیه و دیدار با مقامات این کشور به دستاوردهای مثبتی در زمینه تدابیر امنیتی اروپا دست پیدا کنم.

مرکل در ادامه افزود: درصورت تداوم شرایط کنونی رفاه، امنیت و آرامش از اروپا رخت بر می بندد.

صدراعظم آلمان قرار است هفته جاری به منظور دیدار با «رجب طیب اردوغان» راهی ترکیه شود.