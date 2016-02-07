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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

مرکل نسبت به بسته شدن مرزهای اروپا هشدار داد

مرکل نسبت به بسته شدن مرزهای اروپا هشدار داد

صدراعظم آلمان نسبت به بسته شدن مرزهای اروپا به منظور مقابله با بحران پناهجویان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» در سخنان هفتگی خود همچنین اظهار داشت: در شرایط کنونی کنترل هر چه بیشتر مرزهای اروپایی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

صدراعظم آلمان با اشاره به سفر قریب الوقوع خود به ترکیه گفت: امیدوارم بتوانم در جریان سفر به ترکیه و دیدار با مقامات این کشور به دستاوردهای مثبتی در زمینه تدابیر امنیتی اروپا دست پیدا کنم.

مرکل در ادامه افزود: درصورت تداوم شرایط کنونی رفاه، امنیت و آرامش از اروپا رخت بر می بندد.

صدراعظم آلمان قرار است هفته جاری به منظور دیدار با «رجب طیب اردوغان» راهی ترکیه شود.

کد مطلب 3044129
شقایق لامع زاده

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