مقابل جریاناتی که با گفتمان انقلاب زاویه دارند خواهیم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجیدرضا فولادی در نشست خبری برنامه‌های کاروان گفتمان انقلاب اسلامی که ظهر امروز یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: معنا محوری ماهیت انقلاب اسلامی ایران است و انقلاب ما بر مبنای زیر ساخت‌های فرهنگی شکل گرفته و این مسئله وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های عربی در منطقه است.

حجت الاسلام فولادی هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران را طراحی مدل حکومتی برای تمام جهان دانست و افزود: مدل جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۷ سال در جهان موفق است و در جوامع بین‌المللی جای پایی باز کرده و دشمن به این هدف جمهوری اسلامی پی برده است.

عضو فعال کاروان گفتمان انقلاب اسلامی با بیان اینکه مدل جمهوری اسلامی ایران پایه‌ و اساس دیگر تمدن‌ها را به لرزه درآورده، گفت: موضوع القاعده و خروجی آن یعنی داعش در حقیقت ترفند دشمن برای جایگزین کردن مدل انقلاب اسلامی است و با تغییر رویکرد و تضعیف باورها و کمرنگ نمودن ارزش‌ها درصدد جایگزین کردن مدلی به جای انقلاب اسلامی در جهان است.

اندیشه‌های امام (ره) و رهبری باید تبدیل به گفتمان شود

وی اساس فعالیت مرکز گفتمان انقلاب اسلامی را شفاف سازی مبانی انقلاب برای نخبگان و خواص و نیز عموم مردم عنوان و اظهار کرد: آنچه که ماهیت گفتمان انقلاب را برجسته می‌کند تداوم این انلاب تا زمان ظهور حضرت مهدی(عج) است و صدور انقلاب به جهان رسالت ما محسوب می‌شود.

حجت الاسلام فولادی با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: انقلاب اسلامی ایران همچنان پایدار چابک و پویا است و هرگز متوقف نخواهد شد و در حقیقت گفتمان انقلاب نفی تمام گفتمان‌های مدرن است اما همچنانکه نمونه‌های فراوان دیدیم سایر انقلاب‌ها پس از مدتی به فرسودگی کشیده می‌شوند.

عضو فعال کاروان گفتمان انقلاب اسلامی با انتقاد از رویه برخی مسئولان در خصوص بیان گفتمان انقلاب گفت: نظام و دستگاه حاکمیتی در کشور نسبت به ترویج اصل ماهیت گفتمان انقلاب قصور داشته است و باید گفتمان انقلاب را به نسل سوم و چهارم انتقال داد چراکه حق نسل‌های سوم و چهارم انقلاب ادا نشده است.

وی نسل سوم انقلاب را ادامه دهنده جریان انقلاب دانست و افزود: شهدای مدافع حرم غالبا از نسل سوم‌اند و مقام معظم رهبری دیروز در جمع خانوده شهدای مدافع حرم، تمام تحولات جهان اسلام را نتیجه مجاهدت مدافعان حرم بیان فرمودند ودر بخشی از فرمایشات اشاره داشتند که اصل ثبات وادامه شکل گیری انقلاب مدیون شهدای والامقام مدافع حرم است.

جریانات تکفیری به دنبال ضربه زدن به جریان انقلاب هستند

حجت الاسلام فولادی خواستار بحث و تبادل نظر پیرامون چرایی و چیستی انقلاب اسلامی ایران در میان گروه‌های مختلف جامعه شد و بیان کرد: برخی اندیشه‌های امام(ره) و رهبری جزو اسناد بالادستی است اما متاسفانه تنها در قالب شعار به آن‌ها پرداخته شده و لذا باید این اندیشه‌ها تبدیل به گفتمان شود.

عضو فعال کاروان گفتمان انقلاب اسلامی در ادامه بیان کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری گفتمان در یک جامعه مانند جریان هواست که باید مدام در جامعه دمیده و خارج شود و بر این اساس مسئولان نظام باید انچه را که خواسته مردم است جامه عمل بپوشانند و تمام مدیران و فرمانداران و حتی رئیس جمهوری انگونه که مردم می‌خواهند بیاندیشند و عمل کنند.

وی نقش رسانه‌ها را در ترویج گفتمان انقلاب مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: آنچه اکنون در کشور می‌بینیم فضاسازی توسط مسئولان است در صورتیکه مردم باید فضاسازی کنند و در این رابطه نیز رسانه‌ها نقش محوری و اساسی دارند و باید با هوشیاری و تیزبینی اقدامات دشمن را در حوزه فکری مدیران و تصمیم‌سازی‌های مدیران رصد کنند و اگر کوچکترین انحرافی در مبانی انقلاب دیدند وارد میدان شوند.

حجت الاسلام فولادی عنصر آگاهی بخشی به مردم برای ترویج گفتمان انقلاب را اصلی بسیار مهم دانست و بیان کرد: جریانات تکفیری با هدف ضربه زدن به انقلاب اسلامی شکل گرفتند و مقام معظم رهبری بارها و بارها گفتمان انقلاب را به عنوان جریان و برند حاکم بر جامعه جاری و ساری نمودند و از گفتمان انقلاب تمدن اسلامی، تمدن مقاومت، گذر از نظم نوین جهانی، اقتصاد مقاومتی، گفتمان نفوذ، تحریف مکتب امام(ره) و... تعریف نمودند.

ماهیت فتنه ۸۸ برای خارج کردن ولایت از عرصه حاکمیت ایران بود

وی با اشاره به جریان فتنه ۸۸ خواستار زنده نگهداشتن مبانی جریان فتنه شد و از آن به عنوان یکی از مبانی بسیار مهم جریان انقلاب یاد کرد و افزود: فتنه ۸۸ برای خارج کردن ولایت از عرصه حاکمیت و عرصه سیاسی نظام شکل گرفت و فتنه‌های بعدی نیز حول این محور خواهد بود و حتی عنوان شورایی کردن حکومت و رهبری نیز ریشه در فتنه‌های صدر اسلام دارد.

عضو فعال کاروان گفتمان انقلاب اسلامی با اشاره به انتخابات در پیشرو نظام گفت: مردم باید رأی خود را لایق کسانی بدانند که با یک نهیب و تشر دشمن از مبانی انقلاب اسلامی عقب نشینی نکند و دنبال کسانی باشیم که به فرموده مقام معظم رهبری نفی مذاکره با آمریکا را مطرح می‌کنند.

حجت الاسلام فولادی در ادامه گفت: کسانیکه به دنبال بازکردن جای پای مک دونالد در کشوراند عاملان اجرای پروژه نفوذ محسوب ‌می‌شوند چراکه ما هر جریانی که در جمهوری اسلامی با گفتمان انقلاب زاویه داشته باشد مقابله خواهیم کرد و جریان مک دونالد جریانی عادی نیست بلکه برای ضربه زدن به جریانات فکری کار می‌کند.

وی تصریح کرد: ما بانگاه نفوذ و تحریف مکتب انقلاب به جریان مک دونالد نگاه می‌کنیم جریان مک دونالد جریانی اقتصادی برای حضور مقطعی نیست بلکه تاریخچه مک دونالد بر اساس براندازی است و در حقیقت یکی از مجاری فروپاشی شوروی نیز همین مک دونالد بود که خروجی ذائقه اقتصادی و سیاسی و صنعتی در جریان مک دونالد نیز تغییر ذائقه فرهنگی است.

عضو فعال کاروان گفتمان انقلاب اسلامی گفت: اکنون مردم در کنار رهبری به عنوان سکاندار انقلاب اسلامی حضور دارند و تجربه نظام نشان داده که اگر کسانی با اصل انقلاب زاویه داشته باشند سیلی خواهند خورد و اگر کار به آنجا برسد مردم آن سیلی را خواند زد.

حجت الاسلام فولادی در خصوص برنامه‌های کاروان گفتمان انقلاب اسلامی گفت: کاروان گفتمان انقلاب نخبگان و خواص و نیز عموم مردم را جمعه هدف خود برای برگزاری برنامه‌ها قرار داده و فردا نیز در سطح ۱۰ شهرستان استان کرمانشاه با حضور ۱۰ نفر از اساتید و فرهیختگان کشور برنامه‌های خود را اجرا خواهیم کرد.