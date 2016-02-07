یزد رتبه سوم مسابقات ملی مهارت را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد، تيم مهارت استان یزد اعزامی به مرحله کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت با كسب رتبه سوم به استان بازگشت.

این تیم که با حضور ۱۲ نفر از نخبگان مهارتي و در ۱۱ حرفه مهارتي شامل طراحی مهندسی مکانیک، لوله‌کشی و گرمایشی، الکترونیک، طراحی وب، کابینت‌ساز چوب، اتصالات چوبی، فناوری مد، آشپزی، فناوری طراحی گرافیک، تاسیسات الکتریکی و آکواترونیک در شانزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت شرکت کرده بود با دریافت شش مدال رنگي و یک ديپلم افتخار توانست رتبه سوم امتياز مدال شانزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت در سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص دهد.

جوانان نخبه یزدی با كسب سه مدال طلا در حرفه‌هاي اکواترونیک (مدیریت منابع آب و فاضلاب)، الکترونیک و کابینت‌سازی، یک مدال نقره در حرفه اتصالات، دو مدال برنز در حرفه‌هاي طراحی مهندسی مکانیک و لوله‌کشی و گرمایشی و یک ديپلم افتخار در حرفه طراحی و توسعه وب موفق به دريافت این رتبه در سطح کشور شدند.