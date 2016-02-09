۹ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر اثر تصادف دو قطار در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از رویترز، در اثر تصادف دو قطار مسافربری در شهر اسپا، واقع در ایالت باوارای آلمان دست کم ۹ نفر کشته و بیش از یکصد نفر زخمی شده اند.

به گفته منابع خبری، این تصادف که در ۶۰ کیلومتری شهر مونیخ و در نزدیکی مرز آلمان با اتریش رخ داد، منجر به زخمی شدن ۱۰۸ نفر شده که حال ۱۸ تن از آنها وخیم گزارش شده است.

گفتنی است یکی از قطار ها نیز از ریل خارج شده است. به گفته مقامات مسئول، این قطار ها متعلق به شرکت فرانسوی مریدین، وابسته به شرکت دولتی قطار های مسافربری "ترنسدف" بوده است.

"الکساندر دوبرین"، وزیر حمل و نقل آلمان در خصوص علت وقوع این حادثه اظهار بی اطلاعی کرده اما گفته علت تصادف یا خطای انسانی بوده و یا نقص فنی قطار ها.