اجلاس هيات رئيسه بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي در جده برگزار شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين نشست دو روزه كه نمايندگان 16 كشور اسلامي در آن حضور داشتند، ابتدا بن عبدالعزيزرئيس ورزش و جوانان عربستان گزارشي ازميزباني نخستين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي را در سال 2005 ارائه كرد وعملكرد كميته هاي مختلف و ترازمالي اين مسابقات به تصويب اعضاء رسيد .

در ادامه اين جلسه دكتررضا قراخانلو نايب رئيس فدراسيون بازيهاي كشورهاي اسلامي وعلي كفاشيان عضوهيات اجرايي اين فدراسيون، گزارشي از آخرين اقدامات انجام شده جهت ميزباني دومين دوره بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي درسال 2009را ارائه كردند وبه پيشنهاد هيات رئيسه مقررشد كميته هاي هماهنگي و فني بمنظورنظارت بر روند برنامه هاي اجرايي ، تدوين مقررات و نحوه برگزاري مسابقات تشكيل شود .

در اين نشست همچنين اعضاي هيات رئيسه خواستارحضورتمامي كشورهاي اسلامي در اين مسابقات شدند و در همين راستا مقررشد در اجلاس آينده وزراي امورخارجه كشورهاي اسلامي اين موضوع مورد تاكيد قرارگيرد .

از ديگر مصوبات اين نشست برگزاري مسابقات در 16رشته ورزشي شامل 6 رشته در بخش بانوان و 10رشته در بخش آقايان بود كه مقرر شد اين مسابقات در برخي رشته هاي ويژه جانبازان و معلولان نيزبرگزارشود ولي مدالهاي اين رشته ها در رده بندي تيم ها لحاظ نشود .

گفتني است دومين دوره بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي درسال 2009 به ميزباني ايران ودرچهارشهرتهران، مشهد، شيراز و تبريزبرگزارخواهد شد .