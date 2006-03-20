  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۲

همايش " علماي مسلمان" در مكه برگزار مي شود

همايش " علماي مسلمان" در مكه برگزار مي شود

اولين همايش بين المللي " علماي مسلمان" با حمايت دبير كل انجمن جهاني مسلمانان ماه آينده به مدت سه روز در مكه مكرمه برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، انجمن جهاني مسلمانان همايش سه روزه " علماي مسلمان " را براي اولين بار و با حمايت پادشاه عربستان طي ماه آينده برگزار مي كند.

دكتر عبدالله تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان گفت: اين همايش به منظور تحقق وحدت امت اسلامي به منظور مواجه شدن با تهديدات عصر جديد برگزار مي شود و سعي دارد تا خواسته ها، ملزومات و حتي مشكلات جهان اسلام در عصر كنوني بر طرف شوند.

وي افزود: اين همايش 4 موضوع اصلي چون: " وحدت ديني و فرهنگي ميان مسلمانان"،" وحدت اقتصادي ميان مسلمانان"، " وحدت اجتماعي ميان مسلمانان" و " وحدت روابط سياسي ميان كشورهاي اسلامي" را در بر مي گيرد.

دكتر تركي آرزو كرد جهان اسلام در اين همايش با در نظر گرفتن مشتركات ميان خود به انسجام و وحدت دست يابد و ارائه طرحهايي مهم و مفيد در خلال اين همايش به منظور دستيابي به وحدت و اتحاد ميان آنها در تمام زمينه ها به ويژه زمينه هاي مذكور مؤثر واقع شود.

کد مطلب 304790

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها