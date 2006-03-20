همايش " علماي مسلمان" در مكه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، انجمن جهاني مسلمانان همايش سه روزه " علماي مسلمان " را براي اولين بار و با حمايت پادشاه عربستان طي ماه آينده برگزار مي كند.

دكتر عبدالله تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان گفت: اين همايش به منظور تحقق وحدت امت اسلامي به منظور مواجه شدن با تهديدات عصر جديد برگزار مي شود و سعي دارد تا خواسته ها، ملزومات و حتي مشكلات جهان اسلام در عصر كنوني بر طرف شوند.

وي افزود: اين همايش 4 موضوع اصلي چون: " وحدت ديني و فرهنگي ميان مسلمانان"،" وحدت اقتصادي ميان مسلمانان"، " وحدت اجتماعي ميان مسلمانان" و " وحدت روابط سياسي ميان كشورهاي اسلامي" را در بر مي گيرد.

دكتر تركي آرزو كرد جهان اسلام در اين همايش با در نظر گرفتن مشتركات ميان خود به انسجام و وحدت دست يابد و ارائه طرحهايي مهم و مفيد در خلال اين همايش به منظور دستيابي به وحدت و اتحاد ميان آنها در تمام زمينه ها به ويژه زمينه هاي مذكور مؤثر واقع شود.