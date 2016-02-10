ولایت فقیه از بدیهیات اسلام است/ هویت انقلاب اسلامی نفی طاغوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی سخنانی در همایش «انقلاب و روحانیت» که به مناسبت دهه مبارک فجر در سالن اجتماعات حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین محورهای اندیشه امام خمینی(ره) که در آثار وی بر آن تأکید شده، این است که اسلام چیزی جز حکومت و سیاست نیست و همه احکام اسلامی اعم از عبادات، معاملات، حدود، اخلاقیات و .... از قوانین این حکومت هستند.

وی افزود: این نگاه امام راحل به اسلام، نگاه بنیادین است و فرق اساسی بین اسلامی که انقلاب اسلامی معرفی می‌کند با اسلام های تحریف و تزویر شده و مورد نفوذ قرار گرفته در همین نکته است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با طرح سوال اسلام چیست؟ خاطرنشان کرد: بسیاری معتقدند که دین اسلام مجموعه ای از عبادات است که فقط انسان را به بهشت می‌برد، دین هیچ نقشی در زندگی بشریت ندارد و انسان در این دنیا هر سیاستی را اجرا کند و یا زیر چتر هر مکتبی برود اشکالی ندارد، فقط باید نماز بخواند و روزه بگیرد. اما آنچه امام راحل مطرح کردند و از ضروریات دین اسلام که تمام آیات و روایات نیز بر آن تأکید دارند این است که اسلام آمده تا زندگی انسانها را مدیریت کند.

آیت الله اراکی با بیان اینکه مدیران این زندگی نیز کسانی هستند که عالمان و عاملان به این دین هستند، اظهار داشت: مقوله اینکه اسلام برای مدیریت آمده و همچنین مدیریت این زندگی بر عهده عالمان به این دین و عاملان آن است از هم جدا شدنی نیستند و رابطه مستحکمی بین آنها وجود دارد، لذا اینجاست که مسئله ولایت فقیه به خوبی ادراک می شود.

وی با بیان اینکه موضوع ولایت فقیه از بیّنات دینی است، افزود: ولایت فقیه مسئله‌ای نیست که امام راحل آن‌را ابداع کرده باشد؛ بلکه از بدیهیات دین اسلام است که حتی فقهای غیر شیعه نیز به این مسئله اعتقاد دارند.

آیت الله اراکی گفت: میان فقهای اهل سنت و تشیع پیرامون اینکه آن کسی که شایستگی مدیریت جامعه اسلامی را دارد باید فقاهت داشته باشد، عادل باشد و به اسلام عمل کند اختلافی وجود ندارد. اگر به منابع اهل سنت مراجعه کنیم می بینیم که آنها نیز همین شرایط را برای رهبر جامعه اسلامی قائل هستند.

وی افزود: پیرامون اینکه شایستگی حکومت بر جامعه اسلامی از آن چه کسی باشد بین شیعیان و اهل سنت اختلاف نیست؛ بنابراین ویژگی فقیه بودن و امانت‌دار بودن رهبری جامعه اسلامی یک اصل مشترک است.

آیت الله اراکی با بیان اینکه دین اسلام دین عدل است، اظهار داشت: مأموریت رسول اکرم (ص) اقامه عدل در جامعه بشر است و اقامه عدل یعنی اقامه قانون.

وی افزود: اختلاف ما با مکتب‌های غیر الهی در این نیست که عدل اقامه نشود بلکه اختلاف ما با سایر مکاتب در دو چیز است اول اینکه عدل چیست و دوم اینکه برای اجرای عدل از چه سیستم حکومتی باید پیروی کرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب گفت: بر اساس دین اسلام، عدل آن چیزی است که خداوند بدان دستور می دهد یعنی منبع، مرکز و خاستگاه عدل در جهان هستی وجود مقدس خدای متعال است؛ زیرا او ذاتا عدل است.

وی افزود: بنابراین کسی که خدا را می پذیرد نمی‌تواند به این اصل مهم ایمان نداشته باشد. در مکاتب همه انبیاء و در وجود همه انسان‌هایی که به خدا ایمان دارند این یک اصل پذیرفته شده است که اولا خدا عدل است و دوم اینکه کسانی که برای اجرای عدل فرستاده شده اند همان انبیاء الهی هستند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: پیامبران الهی هم پیام‌آور عدل و هم اینکه عدل شناس بودند، بنابراین پیامبران امانت‌دار عدل الهی چه در مرحله ارائه و چه در مرحله تبیین و چه در مرحله اجرای آن هستند.

وی افزود: فقیه عادل کسی است که هم در فهم عدل الهی امانت دار است و هم اینکه در تعلیم، تبیین و اجرای این عدل نیز امین است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که از زمان پیدایش بشر وجود داشته این است که ناشایستگان، ظالمان، شهوت‌پرستان و قدرت‌پرستان شایستگی مدیریت جامعه بشر را نداشتند و اینها همواره طمع داشتند که قدرت در دستشان باشد و اجازه نمی‌دادند که عاملان و عالمان به دین خدا مجریان دستورات الهی در زمین باشند و همه اختلافات و درگیری‌های تاریخی سر همین مسئله بوده است.

وی با بیان اینکه این مسئله نشان می‌دهد که امام راحل چه کار عظیمی را انجام داد، اظهار داشت: امام توانست فقاهت و عدالت به حبس کشیده شده را به جامعه برگرداند زیرا این فقاهت و عدالت و دانش فهم در طول تاریخ به زورمندان و طاغوتیان به بند کشیده شده بود.

آیت الله اراکی در ادامه با اشاره به اینکه اگر دانش عدل بر سر جامعه بشر سایه افکند همه دانش ها به سود بشر خواهد بود، افزود: اگر دانش عدل بر سر جامعه بشر سایه نیافکند هر دانشی که بشر بدان دست یابد به جای اینکه به سود بشر باشد به ضرر او خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه آیا امروز دانش اتم به سود بشر است یا به ضررش، اظهار داشت: این دانش یکی از برترین مقوله‌های دانش بشری است اما به دلیل نبود سایه دانش عدل بر سر این علم آن‌را به یک تهدید برای کل کره زمین تبدیل کرده است؛ این دانش امروز نه تنها دانش تهدید‌کننده بشر است بلکه دانش تهدید‌کننده کل کره زمین است زیرا این دانش در بستر دانش عدل به وجود نیامده است.

دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: در جایی که دانش عدل حاکم باشد همه دانش‌ها به سود بشر خواهد بود این کاری بود که امام راحل به دنبال آن بود و انقلاب اسلامی نیز برای چنین سرنوشت و جامعه‌ای تلاش می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی، عدل در بند کشیده در تاریخ را آزاد کرد و حق را به جای خود نشاند، گفت: طبیعی است که دشمنان علیه ما توطئه کنند و طبیعی است که دشمنی آمریکا پایان ناپذیر باشد چون هویت انقلاب ما هویت نفی طاغوت است.

آیت الله اراکی به پیام امام(ره) در منشور روحانیت در مورد توطئه‌ها علیه روحانیت اشاره کرد و افزود: اولین توطئه که برای روحانیت به کار می‌برند توطئه نفی و براندازی است و اگر به نتیجه نرسیدند دست به تحریف می‌زنند و این اسلامی که به دست روحانیت است را دگرگون می‌کنند تا محوریت روحانیت را از بین ببرند.

وی با بیان اینکه توطئه بعدی علیه روحانیت توطئه نفوذ است و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری ما را همیشه از آن بر‌حذر می‌دارند، گفت: ما باید به نفوذ دشمن به نهادهای روحانیتی توجه کنیم، امروز خطری که حوزه‌ها و شیعه را تهدید می‌کند خطر آخوند‌سازی توسط دشمنان است.

آیت الله اراکی خاطرنشان کرد: آخوندهای تقلبی خطری بسیار جدی است و حوزه و اهل علم ما باید به آن توجه کنند، آنها در حوزه‌ها، هیئت‌های مذهبی و در بازار نفوذ می‌کنند تا به اسلام ضربه بزنند.

وی بیان کرد: امروز جریان‌های نفوذی با قوت در کشور ما و در کشورهای جهان اسلام فعالیت می‌کنند و خطر آنها از آمریکائی‌ها و صهیونیست‌ها بیشتر است چون ظاهر آنها به شکلی است که وانمود می‌کنند که از همه مردم شیعه‌تر هستند.