به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ساموئل ال‌جکسون در این باره گفت: ناگهان پلیس ما را محاصره کرد و در حالی که ما را با تفنگ نشانه رفته بودند با نورافکن به صورت ما نور می‌تاباندند.

این بازیگر مشهور که خیلی‌ها معتقدند باید از نامزدهای اسکار امسال برای بازی در فیلم «هشت نفرت‌انگیز» کوئنتین تارانتینو می‌بود، با پرده برداشتن از این رفتار پلیس در سال ۱۹۹۳ می‌گوید این رفتار در حالی رخ داد که گروه در حال فیلمبرداری فیلم «داستان عامه‌پسند» بودند.

ال‌جکسون گفت بعد از اتمام فیلمبرداری روزانه او و یک گروه از دوستانش در یک رستوران که در ساحل سانتا مونیکا واقع بود با هم ملاقات کردند و پس از خوردن غذا و بیرون آمدن از رستوران، در حالی که گوشه‌ای ایستاده بودند و با هم صحبت می‌کردند ناگهان با این حمله پلیس روبه‌رو شدند. به گفته وی در این حمله پنج اتومبیل پلیس ناگهان به این گروه حمله کردند و روی آنها اسلحه کشیدند. پلیس در پاسخ به این که دلیل این رفتار چیست گفته بود: گزارشی دریافت کردیم مبنی بر این که پنج سیاهپوست کنار خیابان ایستاده‌اند که مسلح هستند.

ساموئل ال جکسون افزود این رفتار ناخوشایند که البته به دستگیری این بازیگر هم منجر شد، او را آگاه ساخت که مشکل نژادپرستی هنوز مشکل اصلی جامعه آمریکاست.

این در حالی است که ال‌جکسون برای بازی در فیلم «قصه عامه پسند» نامزد جایزه اسکار، نامزد جایزه گلدن گلوب و برنده جایزه بفتا شد.