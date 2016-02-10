حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشتر روحانیون برای تحصیل یا اقامت، شهرهای قم و مشهد را انتخاب می‌کند و با ماندگاری آنان در این شهرها، استان‌هایی همچون خراسان شمالی که با کمبود روحانی مواجه است از انجام فعالیت‌های تبلیغی محروم می‌ماند.

وی اظهار کرد: روحانیون به لحاظ برقراری ارتباط صمیمی و نزدیک با مردم بهترمی توانند مفاهیم و ارزش‌های دینی و اسلامی را تبیین کنند.

حجت الاسلام خادمی افزود: برای سهولت در انجام فعالیت‌های فرهنگی و دینی روحانیون، خانه‌های عالم در روستاهای این استان احداث شده اما به دلیل عدم وجود روحانی متاسفانه نیمی از این خانه‌ها خالی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین نقش روحانیون را در کاهش آسیب‌های اجتماعی مهم دانست و گفت: روحانیان می‌توانند با توجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی و تهدیداتی که جوانان و نوجوانان با برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های مختلف در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش آفرین باشند.

وی افزود: با برگزاری محافل معنوی و دینی ازسوی روحانیون به طورحتم آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.

حجت الاسلام خادمی همچنین با اشاره به نقش مهم مساجد و روحانیت در شکل گیری نهضت اسلامی گفت: مسجد در جریان انقلاب اسلامی ایران علاوه بر اینکه محلی برای عبادت بود، مکانی برای انجام فعالیت‌های فرهنگی علیه رژیم نیز محسوب می‌شد.

وی اظهار کرد: مساجد نقش مهمی در شکل گیری نهضت اسلامی ایفا کرده و بستر مناسبی برای گسترش و تعمیق نهضت اسلامی است.