۱۳ پروژه دریایی و بندری در هرمزگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در آیین افتتاح ۱۳ پروژه دریایی و بندری هرمزگان در بزرگترین بندر تجاری ایران اظهار داشت: این پروژه ها در بنادر شهید رجایی، باهنر، حقانی، لنگه، قشم، سیریک، جاسک و .... با اعتباری بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی سازمان بنادر و دریانوردی به بهره برداری رسید.

محمد سعیدنژاد با اشاره به افتتاح طرح احداث تاسیسات زیر بنایی بندر خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، گفت: توسعه صنعت بانکرینگ و استفاده از فرصت های موجود برای افزایش سهم کشور در رقابت با کشورهای منطقه از جمله اهداف این طرح است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در اين زمينه اظهار داشت: با اجرای فاز اول این طرح که ۳۰ ماه به طول انجامیده و اعتباری بالغ بر ۷۸۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است، زمینه اشتغال دو هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می شود.

ابراهیم ایدنی افزود: احداث ساختمان پست اصلی برق بندر به همراه دو پست کمپکت، کابل کشی ۵۰ کیلومتر خطوط برق، شبکه فیبر نوری و شبکه آب و فاضلاب و آتش نشانی به طول ۷۰ هزار متر و ۹ کیلومتر جاده دسترسی از مراحل اجرایی طرح احداث تاسیسات زیر بنایی بندر خلیج فارس است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان نیز نقش بنادر را در توسعه دریامحور مهم دانست و گفت: توسعه زیرساخت ها همچون جاده و ریل در استان به منظور پشتیبانی از توسعه بنادر در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، بهره برداری از ۲۵ دستگاه دوربین مدار بسته با هدف پایش ترافیک کالای عبوری از بندر و افزایش امنیت بزرگترین بندر تجاری کشور از جمله پروژه هایی بود که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و اعضای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی به بهره برداری رسید.

مرکز خدمات تعمیرگاهی و شستشوی کانتینر، سیستم اعلام حریق مجتمع بندری بندر شهید رجایی و تعمیرات اساسی جاده های داخلی این بندر به همراه آغاز فعالیت یک فروند شناور طنابگیر از جمله پروژه های عمرانی و فنی افتتاح شده در بندر شهید رجایی است.

چندین پروژه دریایی و بندری دیگر در بنادر شهید باهنر و حقانی، شهید ذاکری و مدکندالوی قشم، جاسک، سیریک و لنگه همزمان با طرح های ياد شده به بهره برداری رسید.

تعمیرات اساسی اسکله ها و مرکز آزمون های دریانوردی در بندرشهید باهنر، تکمیل زیرساخت های خدمات مسافری در بندر شهید حقانی و ایجاد پنجره واحد تجاری، دروازه ورودی و تعمیرات اساسی شبکه برق در بندرلنگه از جمله این پروژه هاست.

همچنین لایروبی بندر سیریک، دیوارکشی محدوده بندر جاسک، تعمیرات اساسی سه فروند اسکله فلزی شناور در بنادر شهید ذاکری و مدکندالوی قشم به عنوان بخش دیگری از پروژه های فنی و عمرانی بنادر تابعه به شمار می رود.