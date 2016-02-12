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۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۸

ظرفیت ذخیره سازی گاز ایران افزایش یافت

ظرفیت ذخیره سازی گاز ایران افزایش یافت

یک مقام مسئول اعلام کرد: با بهره‌برداری از یک حلقه چاه، ظرفیت تزریق و برداشت گاز از مخزن شوریجه به‌عنوان بزرگترین مخزن ذخیره‌سازی گاز ایران و خاورمیانه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با بهره‌برداری از یک حلقه چاه، ظرفیت تزریق و برداشت گاز طبیعی از مخزن شوریجه به‌عنوان بزرگترین مخزن ذخیره‌سازی گاز ایران و منطقه خاورمیانه افزایش یافت.

محمدرضا مهدی‌پور با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از چاه گازی شماره ۶۴ مخزن ذخیره‌سازی گاز شوریجه D، گفت: چاه شماره ۶۴ یکی از ۱۱ حلقه چاه طرح ذخیره سازی به شکل خط جریانی تولیدی، تزریقی در مخزن شوریجه D  است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز شرق با اعلام این که با بهره‌برداری از این چاه جدید ظرفیت برداشت و تزریق گاز به مخزن ذخیره‌سازی شوریجه افزایش می‌یابد، تصریح کرد: تزریق روزانه ۱۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در هشت ماه نخست سال و دستیابی به تولید روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز در طول چهار ماه پایانی سال از مهمترین اهداف اجرای طرح ذخیره‌سازی گاز در مخزن شوریجه است.

به گزارش مهر، با بهره‌برداری از مخزن شوریجه خراسان ایران از نظر توان و ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در رتبه اول کشورهای منطقه خاورمیانه قرار گرفته است.

در طول سال‌جاری طرح ضربتی احداث مرکز تفکیک مایعات و گاز توسط متخصصان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است، هدف از اجرای این طرح به منظور افزایش برداشت گاز از ذخیره‌سازی گاز در سازند شوریجه D، تا سقف روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب عملیاتی شد.

کد مطلب 3048263

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