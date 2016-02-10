حرکت در مسیر قانونی متضمن تثبیت امور نهاد کتابخانه هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی، علیرضا مختارپور در دیدار روز سه شنبه خود با کتابداران گیلانی سخنان خود را با بیان فرازی از حکمت سی و یکم نهج البلاغه آغاز کرد.

وی با اشاره به این حکمت، در تعریف ایمان، بیان کرد: امام علی(ع) ایمان را بر چهار ستون استوار می داند؛ «الْإِیمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الصَّبْرِ، وَالْیَقِینِ، وَالْعَدْلِ، وَالْجِهَادِ» صبر، یقین، عدل و جهاد. «صبر» به عنوان اولین ستون ایمان، ‌ بر چهار قسم شامل، ‌ شوق، هراس، زهد و انتظار است.

مختارپور ادامه داد: آن حضرت در تبیین «شوق»، می فرمایند، «فَمَنِ اِشْتَاقَ إِلَى اَلْجَنَّةِ سَلاَ عَنِ اَلشَّهَوَاتِ» آنکه اشتیاق بهشت یابد، شهوت هایش به سردى می گراید؛ با این اوصاف، ‌ متعلق شوق، ‌ بهشت است. کسی که در صدد دستیابی به نعمت هایی است، باید از اموری دوری بجوید.

وی افزود: در تعریف «هراس»، دومین ستون صبر، آمده است: "وَ مَنْ أَشْفَقَ مِنَ اَلنَّارِ اِجْتَنَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ"، آنکه از آتش بهراسد، از محرمات دورى می کند؛ فرق بین شهوات و محرمات اینست که شهوات، تمامی چیزهایی است که شخص را از مسیر طاعت، ‌ عبادت و یا خدمت به خلق خدا باز می دارد. بنابراین، اگر کسی شوق بهشت دارد، نباید تنها به ترک محرمات اکتفا کند.

مختارپور اضافه کرد: «زهد»، ‌ سومین پایه «صبر» است؛ امام علی (ع) در تعریف این رکن می فرمایند، «وَ مَنْ زَهِدَ فِی اَلدُّنْیَا اِسْتَهَانَ بِالْمُصِیبَاتِ» آنکه در دنیا زهد ورزد، مصیبت ها را ساده می انگارد؛ وقتی دنیا برای کسی بزرگ باشد، ‌ مصیبت ها هم در نظرش بزرگ می نماید؛ ‌ برای مثال از دست دادن یک موقعیت شغلی، ضربه مهیبی برای فرد خواهد بود. «انتظار»، ‌ آخرین رکن «صبر» است؛ حضرت در تبیین آن می فرمایند، «وَ مَنِ اِرْتَقَبَ اَلْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى اَلْخَیْرَاتِ»، آنکه مرگ را منتظر باشد، در نیکی‌ها شتاب کند.

حرکت در مسیر قانونی متضمن تثبیت امور نهاد

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت فعلی نهاد کتابخانه ها به مشکلات و مسائل درون و برون سازمانی مجموعه، اشاره کرد.

وی با تأکید بر التزام نهاد به حرکت در مسیر قانونی، ‌ به جریان تصویب ماده ۶۴ اشاره کرد و افزود: اصلاح امور نهاد، ‌ تنها با بکارگیری شیوه های قانونی صورت می پذیرد؛ حرکت در مسیر قانونی متضمن تثبیت امور نهاد است.

مختارپور با اشاره به اهتمام مجموعه در رفع مشکلات همکاران و ضرورت حرکت در مسیر بهبود، بیان کرد: تا امروز بیش از ۴۰ هزار و ۳۰۰ ایمیل از سوی همکاران کتابدار، ‌ دریافت شده که تمامی این ایمیل ها مطالعه و برای پیگیری به معاونین و مدیران ارجاع داده شده است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقاء دانش سازمانی همکاران، ‌ طرح درخواست های منطقی از سوی آنان را یادآور شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این نشست از «اعمال مزایای مربوط به بدی آب و هوا»، ‌ «اتمام بررسی شرح وظایف و نمودار سازمانی جهت ارائه به هیات امنای نهاد برای تصویب» «بازنگری آیین نامه انتخاب روسا و مسئولین و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵» خبر داد.

این نشست با پاسخ به سؤالات کتابداران پایان یافت.