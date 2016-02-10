محمدصادق آهنگران و خانواده دو شهید مهمان ویژه «سیانور» شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «سیانور» به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمود رضوی عصر امروز ۲۱ بهمن ماه در آخرین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد نمایش داده می شود.

محمدصادق آهنگران مداح اهل بیت، داود میرباقری کارگردان، خانواده شهیدان مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف که فیلم «سیانور» براساس این دو شخصیت ساخته شده مهمان عوامل این فیلم سینمایی هستند تا در برج میلاد به تماشای این اثر سینمایی بنشینند.

«سیانور» به تهیه کنندگی محمود رضوی که یک فیلم تاریخی محسوب می شود و از آثار بحث برانگیز سی و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر نیز است در بخش سودای سیمرغ جشنواره رونمایی می شود.

«سیانور» یک عاشقانه پلیسی است که محور اصلی آن زندگی عاشقانه یک زوج است که در دهه ۵۰ به تصویر کشیده می شود.

در خلاصه داستان «سیانور» آمده است: پایان یک سکوت طولانی! امیر و هما پس از مدتی یکدیگر را می یابند در حالیکه یک انتخاب بیشتر ندارند، سیانور یا زندگی! و آنها زندگی را انتخاب می کنند.

مهدی هاشمی، هانیه توسلی، حامد کمیلی، پدرام شریفی، بابک حمیدیان، بهنوش طباطبایی، رضا مولایی، فرزین صابونی، فریدون محرابی، سارا توکلی، وحید حبیبیان، وحید رونقی و آتیلا پسیانی از بازیگران این فیلم هستند.

«سیانور» تنها فیلم جشنواره فجر است که به صورت نگاتیو فیلمبرداری شده و مدیریت فیلمبرداری آن برعهده علیرضا برازنده است.