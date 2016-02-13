به گزارش خبرنگار مهر، در آشفته بازار گاز طبیعی و LNG که اکثر کشورهای بزرگ صادرکننده گاز همچون قطر دست به ارزان فروشی و دامپینگ زده‌اند، ایران موفق به تولید یک محصول استراتژیک و کمیاب از گاز طبیعی شده است.

بر این اساس اگر در طول بیش از یکصد سال گذشته تاکنون محصولاتی همچون گاز اتان و متان، میعانات گازی، گاز مایع و گوگرد در سبد محصولات گازی ایران قرار داشت، حالا ایران به عنوان نخستین کشور منطقه خاورمیانه و خلیج فارس موفق به جداسازی یک برش جدید هیدروکربوری از گازهای همراه نفت شده است.

برای نخستین بار در پالایشگاه ان. جی. ال سیری به همت متخصصان ایرانی امکان جداسازی محصول کمیاب و استراتژیک گازی «پنتان» فراهم شده و این محصول دارای کاربردهای متعددی در صنایع تکمیلی جهان به ویژه صنعت شیمیایی و پتروشیمی است.

یکی از مهمترین ویژگی‌های این محصول جدید گازی، گران قیمت تر بودن آن در مقایسه با نفت خام و میعانات گازی است به طوری که در شرایط فعلی بازار، قیمت هر بشکه پنتان (این گاز پس از جداسازی از گاز به حالت مایع قرار دارد) چند برابر یک بشکه نفت خام و میعانات گازی ارزش دارد.

از سوی دیگر دیگر ویژگی این محصول گازی تولید انحصاری آن در صنعت نفت ایران است به طوری که برآوردهای نشان می‌دهد تاکنون کشورهای بزرگ تولید و صادرکننده گاز در سطح منطقه خاورمیانه همچون قطر، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و الجزایر تاکنون موفق به تولید این محصول گازی نشده‌اند.

آغاز تولید کمیاب‌ترین محصول گازی جهان

به گزارش مهر، محمدرضا صفری‌راد ران با بیان اینکه برای نخستین بار در سطح صنعت نفت و گاز ایران و منطقه خلیج فارس، تولید یک محصول استراتژیک گازی در پالایشگاه ان. ‌جی. ‌ال سیری آغاز شده است، گفت: بر این اساس برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران به جمع کشورهای تولیدکننده محصول استراتژیک و جدید گازی «پنتان» پیوسته است.

معاون پالایشگاه ان‌جی‌ال سیری با اعلام اینکه اخیراً با تلاش متخصصان ایرانی، امکان جداسازی یک محصول جدید و استراتژیک گازی به نام «پنتان» فراهم شده است، تصریح کرد: این محصول جدید تاکنون در هیچ یک از پالایشگاه‌های گاز کشور تولید و عرضه نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد ایران نخستین کشور در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس است که امکان جداسازی محصول گازی پنتان را یافته است، بیان کرد: پنتان یک محصول استراتژیک گازی بوده که در صنایع پتروشیمی و شیمیایی دارای کاربردهای فراوانی بوده؛ به طوری‌که قیمت هر بشکه پنتان چندین برابر قیمت هر بشکه نفت خام است.

این مقام مسئول همچنین با یادآوری اینکه محصول استراتژیک گازی پنتان برای تولید انواع حلال‌های گازی، صنایع پتروشیمی و شیمیایی، کالیبراسیون دارای کاربردهای متعددی است، اظهار داشت: در حال حاضر امکان تولید روزانه ۳۰۰ بشکه پنتان در پالایشگاه سیری فراهم شده و در مجموع از بدو راه‌اندازی تاکنون بالغ بر ۵۰ هزار بشکه محصول گران قیمت پنتان در پالایشگاه ان. جی. ال سیری تولید شده است.

صفری‌راد با بیان اینکه به زودی اولین محموله گازی پنتان ایران در بازار عرضه می‌شود، تاکید کرد: از این رو ایران پس از تولید و عرضه محصولات مختلف گازی همچون میعانات گازی، گاز مایع (پروپان و بوتان)، گوگرد و گاز طبیعی حالا به تولیدکننده و حتی صادرکننده محصول کمیاب گازی پنتان هم تبدیل شده است.

معاون پالایشگاه ان‌جی‌ال سیری در شرکت نفت فلات قاره در پایان با اعلام اینکه ایران جزو معدود کشورهای جهان است که به فناوری تولید و جداسازی پنتان از گاز طبیعی دست یافته است، خاطرنشان کرد: تولید و نگهداری این محصول استراتژیک گازی در شرایط خاص و ویژه‌ای همچون دمای منفی ۴۰ درجه سانتیگراد فراهم می‌شود.