ایران یک محموله گاز مایع به پاکستان صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، پنجمین محموله پروپان و بوتان پالایشگاه NGL سیری آبان‌ ماه امسال بارگیری و به پاکستان صادر شد.

بر این اساس یک محموله گاز مایع شامل ۵۱ هزار بشکه پروپان و ۲۰ هزار بشکه بوتان از طریق اسکله‌های پایانه نفت و گاز سیری بارگیری و به منظور صادرات به پاکستان روانه آب‌های خلیج فارس شده است.

به گزارش مهر، برای نخستین بار در سطح صنعت نفت و گاز ایران و منطقه خلیج فارس، تولید یک محصول استراتژیک گازی در پالایشگاه ان. ‌جی. ‌ال سیری از حدود دو سال گذشته آغاز شده و برای اولین بار ایران به جمع کشورهای تولیدکننده محصول استراتژیک و جدید گازی «پنتان» پیوسته است.

کارخانه NGL سیری از ظرفیت تولید روزانه ۱۴۰ میلیون فوت مکعب گاز برخوردار بوده همچنین از این میزان روزانه ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز خشک و ۱۵۰۰ بشکه پنتان، ۴۰۰۰ بشکه بوتان، ۱۴۰۰ بشکه میعانات گازی و ۸۰۰۰ بشکه پروپان تولید می‌شود.

در مجموع با بهره برداری نهایی از این کارخانه روزانه بالغ بر ۱.۵ میلیون دلار درآمد جدید نصیب اقتصاد کشور می‌شود و این پروژه جز طرح‌های سودآور صنعت نفت کشور است.

هزینه طراحی، ساخت و راه اندازی کارخانه NGL سیری حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده ضمن آنکه خوراک این کارخانه به میزان روزانه ۳۴ میلیون فوت مکعب از سکوی نصر، ۱۰۹ میلیون فوت مکعب از میدان نفتی ایلام و مابقی آن از میادین سیری E و میادین اطراف جزیره سیری تامین می‌شود.

یکی از اهداف راه اندازی این کارخانه انتقال گازهای همراه از جزیره سیری به نیروگاه‌های جزیره قشم و کیش است، به طوری‌که با ساخت و راه اندازی خطوط لوله زیردریایی به طول ۹۰ کیلومتر تا جزیره کیش و ۱۱۲ کیلومتر تا جزیره قشم صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف گازوئیل این واحدهای نیروگاهی می‌شود.

با راه‌اندازی نهایی و تکمیل این مجتمع، مشعل‌های گاز در چهار میدان نفتی ایران در منطقه خلیج فارس خاموش می‌شوند و گازهای مشعل در تولید فرآورده‌های این پالایشگاه استفاده خواهد شد.