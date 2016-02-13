دیدار جرج كلونی با آنگلا مركل برای حمايت از پناهندگان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردين، جرج کلونی در ملاقاتی که دیروز جمعه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان داشت، حمایت خود را از سياست درهای باز آلمان در برابر مهاجرانی که از وضعیت سوريه به کشورهای دیگر پناهنده می‌شوند اعلام کرد.

کلونی به اتفاق همسرش امل، وکيل حقوق بشری در ملاقاتی يک ساعته با مرکل درباره مسایل خاورميانه و واکنش سياسي اروپا در برابر آن صحبت کردند.

کلونی بازيگر، کارگردان و فعال حقوق بشر آمریکایی که قرار است در برلين با پناهندگان هم ملاقات کند، پیش از این از مواضع مرکل حمایت کرده بود و گفته بود: کاملا با مرکل موافقم.

در این دیدار ديويد ميلی‌بند،‌ وزير امور خارجه پیشین بريتانيا نیز حضور داشت. وی که اکنون مسئول «کميته امداد بين‌الملل» در نيويورک است، از مرکل به خاطر «رهبری بسيار قدرتمند» در طول اين بحران، قدردانی کرد.

کلونی سال پیش گفته بود بعد از ازدواجش با این وکیل لبنانی تبار، ديد جديدی نسبت به بحران سوريه پيدا کرده و می‌خواهد بدون اينکه به صورت مستقيم وارد مسایل سياسی شود، به مردم اين منطقه کمک کند. کلونی از سال ۲۰۰۸ «پيغام‌رسان صلح سازمان ملل» بوده است و در همین زمینه از آمريکا خواسته است پناهندگان بيشتری بپذيرد.

اين بازيگر یک روز پیش در افتتاحیه فیلم برلین در برابر سوال يک خبرنگار که از او پرسید چه تعهدی نسبت به سوريه دارد واکنش تندی نشان داد و گفت: من وقت زيادی برای اين مسایل صرف می‌کنم. خيلی عجيب است که کسی بپرسد داری چه کار می‌کنی؟

مايکل مولر، شهردار برلين نیز به شرکت‌کنندگان در برلیناله گفت آلمان بايد به گذشته‌اش نگاه کند و بعد موضع‌گیری کند. او گفت: ساختن ديوارهای جديد و سيم خاردار و شليک به پناهندگان دیگر نبايد از سوی آلمان تکرار شود.