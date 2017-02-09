ریچارد گر بازیگر آمریکایی با صدراعظم آلمان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ریچارد گر بازیگر سرشناس که برای اولین نمایش جدیدترین فیلمش با عنوان «شام» در بخش رقابتی جشنواره برلین در این شهر به سر می‌برد امروز پنجشنبه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دیدار و با وی درباره وضعیت تبت صحبت کرد.

گر که به عنوان رییس کمپین بین‌المللی برای تبت (ICT) فعالیت می‌کند واز فعالان دفاع از حقوق بشر و آزادی های دموکراتیک برای تبتی‌هاست با خانم مرکل درباره این مسایل به گفتگو پرداخت.

دفتر ICT که سال ۱۹۸۸ تاسیس شده در واشنگتن واقع است و در شهرهای مختلف اروپایی نیز نمایندگی دارد که برلین و لندن از جمله آنها هستند. دارامسالا در هند نیز از دیگر شهرهایی است که این سازمان در آنجا فعالیت دارد.

ریچارد گر دیروز چهارشنبه نیز با کلادیا روت سیاستمدار حزب سبز و نایب رییس مجلس آلمان دیدار کرد و درباره وضعیت تبت و موقعیت سیاسی آمریکا به صحبت پرداخت.

«شام» نوشته و کارگردانی اورن موورمان در بخش رقابتی جشنواره فیلم برلین حضور دارد و فردا جمعه اکران می‌شود. گر در این فیلم در نقش نامزد فرمانداری آمریکا ظاهر شده که به دلیل مشکلاتی که برای فرزندان برادرش به وجود می‌آید وارد ماجرایی پیش‌بینی نشده می‌شود. استیو کوگان، ربکا هال وکلویی سویگنی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

ریچارد گِر بازیگر ۶۶ ساله در فیلم‌های متعددی حضور داشته است که «دومین هتل فوق‌العاده شگفت‌انگیز ماریگولد» جدیدترین آنهاست. فیلم «هاچیکو» از به یادماندنی‌ترین فیلم‌های اوست.

جشنواره بین‌المللی فیلم برلین امروز پنجشنبه شروع به کار می‌کند.