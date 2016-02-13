سرانه فضای ورزشی استان بوشهر ۶۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی صبح شنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران پایگاه‌های قهرمانی کشور در بوشهر اظهار داشت: طی دو سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد افزایش سرانه ورزشی در استان هستیم.

وی اضافه کرد: با تدابیر استاندار بوشهر، سال گذشته در همه روستاهای بالای یک هزار نفر استان زمین چمن مصنوعی ساخته شد که این طرح در ۷۵ روستای استان به مرحله اجرا درآمد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر افزود: امسال نیز این طرح در روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت استان اجرا شد و در دهه فجر ۵۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان افتتاح شد و ۱۰ زمین چمن مصنوعی دیگر نیز در دست اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: در سطح شهرهای استان بوشهر نیز با برنامه‌ریزی صورت گرفته به ازای هر پنج هزار نفر جمعیت یک زمین چمن مصنوعی ساخته شد که در مجموع ۱۱۳ زمین چمن در شهرهای استان ساخته شده است.

حقیقی با اشاره به افزایش سرانه فضای ورزشی استان بوشهر طی دو سال اخیر، بیان کرد: سرانه فضای ورزشی استان از ۰.۶۸ مترمربع به ۱.۱۴ مترمربع افزایش یافته است.

وی همچنین از ساخت زمین‌های والیبال و بدمینتون و تنیس روی میز در شهرها و روستاهای استان خبر داد و گفت: در روستاهای بالای ۴۰۰ نفر جمعیت زمین والیبال و در روستاهای کمتر از ۴۰۰ نفر جمعیت نیز اماکن تفریحی، سینمای روباز و میز تنیس احداث می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت بالای استفاده از افراد توانمند ورزشی در عرصه مدیریت ورزش، ادامه داد: استفاده از مدیران توانمند ورزشی باعث خواهد شد که شاهد توسعه و پیشرفت بیشتری در عرصه ورزش باشیم.