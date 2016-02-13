به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره هنرهای تجسمی در استان کرمانشاه آغاز به کار کرد.

مسئول کمیته برگزاری این جشنواره، در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران گفت: پس از اعلام فراخوان جشنواره ۱۳۸۱ اثر به دبیرخانه آن در قالب شش رشته هنری نگارگری و تذهیب، گرافیک، طراحی و نقاشی، خوشنویسی، عکاسی و کاریکاتور ارسال شده و مورد داوری قرار گرفته است.

روزبه حبیبیان از نمایش ۳۱۰ اثر از برترین آثار ارسالی در محل نگارخانه کلهر مجتمع شهید آوینی همزمان با آغاز به کار جشنواره خبرداد.

وی به تفاوت جشنواره مذکور با سایر جشنواره های هنرهای تجسمی برگزار شده در استان اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی ترین تفاوت های این جشنواره و وجه تمایز آن از سایر جشنواره ها برگزاری جشنواره و داوری آثار توسط خود انجمن ها بوده است.

مسئول کمیته برگزاری این جشنواره، درخصوص تعداد برگزیدگان در بخشهای مختلف نیز تصریح کرد: بنابه کیفیت آثار ارسالی و صلاحدید داوران تعیین شده در هر انجمن، تعداد برگزیدگان متغیر بوده و هر انجمن می تواند در هر بخش بین ۳ تا ۱۰ برگزیده داشته باشد.

لازم به ذکر است، این جشنواره از امروز آغاز به کار کرده و تا روز پنج شنبه ۲۹بهمن ماه ادامه دارد و در روز پنج شنبه طی مراسم اختتامیه ای نفرات برتر معرفی و تقدیر می شوند.