اعلام تعداد برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره هنرهای تجسمی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هنرهای تجسمی در استان کرمانشاه عصر شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و نمایش ۳۱۰ اثر در ۶ رشته هنری در کرمانشاه آغاز به کار کرد.

روسای انجمن های هنری در حاشیه مراسم افتتاح این جشنواره و در جمع خبرنگاران به چگونگی برگزاری این جشنواره پرداخته و تعداد برگزیدگان در هر بخش را اعلام کردند.

۱۰ برگزیده در بخش گرافیک و پوستر

روزبه حبیبیان، مسئول انجمن گرافیک با بیان اینکه کیفیت آثار در آیتم های مختلف بخش گرافیک و پوستر بالا بوده از ارسال ۵۶ اثر در شاخه پوستر و گرافیک خبرداد و گفت: از این تعداد ۳۰ اثر به عنوان برتر شناخته شده و در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی ملاک های داوری آثار این بخش را قوانین و معیارهای هنر گرافیک و پوستر عنوان کرد و افزود: در این بخش ۱۰ برگزیده بدون اولویت بندی انتخاب شده و به هر نفر ۳۰۰ هزار تومان اهدا می شود.

حبیبیان که مسئول کمیته برگزاری جشنواره نیز است از معرفی ۳ تا ۱۰ نفر از سوی هر انجمن به عنوان برگزیده خبرداد و تصریح کرد: در بخش گرافیک به خاطر نزدیکی کیفیت آثار به هم ۱۰ برگزیده در یک جایگاه قرار دارند.

۹ برگزیده در بخش تذهیب و نگارگری

وی افزود: داوران در بخش تذهیب و نگاری نیز ۶ نفر را به عنوان برگزیده معرفی کرده و از سه نفر تقدیر می کنند.

۱ اثر ویژه و ۹ اثر برگزیده در بخش خوشنویسی تقدیر می شوند

در ادامه رئیس انجمن خوشنویسی استان کرمانشاه از ارسال ۵۰ اثر در بخش خوشنویسی جشنواره خبرداد و گفت: از این تعداد ۴۰ اثر به بخش نمایشگاه راه یافته و یک اثر به عنوان برگزیده ویژه و ۹ اثر دیگر نیز به عنوان برگزیده معرفی می شوند.

عبدالله جواری با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره توسط خود انجمن ها گفت: تمام آثار توسط خود انجمن ها داوری شده و به این دلیل داوری ها استاندار بوده است.

وی در پایان از زحمات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به خاطر واگذاری امور هنرمندان به خود آنها تقدیر کرد.

تقدیر از ۱۵ اثر در بخش طراحی و نقاشی

مسئول انجمن طراحی و نقاشی نیز با بیان اینکه برگزاری این جشنواره با وجود کمبودهای مالی و امکانات بوده است از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به خاطر حمایت از هنرمندان استان برای برگزاری آن تشکر و قدردانی کرد.

فرزاد پروینی افزود: با توجه به کمبودهای مالی فوق، سعی ما این بود که بهترین آثار به این جشنواره ارسال شده و تمام جوانان هنرمند کرمانشاهی بتوانند آثار خود را در این بخش ارائه دهند.

وی در خصوص تعداد آثار ارسالی به بخش طراحی و نقاشی تصریح کرد: ۱۱۵ اثر به این بخش ارسال شده و بیشتر آثار از خارج از استان و تهران و همدان بوده است.

مسئول انجمن طراحی و نقاشی کرمانشاه از تقدیر از ۱۵ نفر در این بخش خبرداد و تصریح کرد: ۵ نفر به عنوان برگزیده برتر، ۵ نفر به عنوان برگزیده و ۵ نفر بع عنوان تقدیری در این بخش معرفی می شوند.

پروینی از نمایش ۴۳ اثر از ۱۱۵ اثر ارسالی در بخش نمایشگاه جشنواره خبرداد.

تقدیر از ۶ برگزیده در بخش کاریکاتور

رئیس انجمن کاریکاتور کرمانشاه نیز با یادآوری اینکه بخش کاریکاتور به خاطر استقبال کاریکاتوریست ها و ارسال آثار از سراسر کشور به صورت کشوری برگزار شده است از ارسال ۴۹۵ اثر به دبیرخانه این جشنواره خبرداد.

حمید قالیجاری افزود: از بین آثار ارسالی ۱۰ اثر متعلق به هنرمندان استان کرمانشاه و مابقی آثار از هنرمندان خارج از استان است.

وی ازنمایش ۱۰۰ اثر از آثار مذکور در نمایشگاه جشنواره خبرداد و تصریح کرد: از بین آثار ارسالی نیز در روز اختتامیه ۳ اثر به عنوان برگزیده و ۳ اثر دیگر به صورت تقدیری مورد تجلیل قرار می گیرد.

۸ اثر در بخش عکس تقدیر می شوند

و در پایان رئیس انجمن عکس کرمانشاه از ارسال ۱۴۲ اثر در این بخش خبرداد و تصریح کرد: پس از داوری آثار ۴۰ اثر به بخش نمایشگاه راه یافت و از این تعداد نیز ۳ نفر به عنوان برتر و ۵ نفر به صورت تقدیری تجلیل می شوند.

علیرضا قمری از پرداخت ۵۰ هزار تومان به عنوان حق التالیف به آثار راه یافته به نمایشگاه نیز خبرداد.

وی در خصوص ابعاد عکس های نمایش داده شده نیز گفت: چون تعداد آثار بالا بود و هزینه زیادی را طلب می کرد، آثار در ابعاد ۳۰ در ۴۰ روی تخته شاسی و با کیفیت بالایی به چاپ رسیده و نمایش داده شده است.

لازم به ذکر است، جشنواره هنرهای تجسمی در روز پنج شنبه ۲۹ بهمن ماه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می دهد.