شماره جديد آينه پژوهش منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر در مقالات اين شماره، معيار نقد حديث نوشته عباسعلي مردي، لغزش ها در تاريخ بارگاه سيدالشهدا‌ (ع) تاليف سيد حسن فاطمي، در نقد و معرفي كتاب نكاتي در باره رساله اي كهن در باب اعجاز قرآن از عالمي زيدي

نگارش محمدكاظم رحمتي، آزادي در فلسفه سياسي اسلام از مقصود رنجبر، « عباس زرياب خويي » نيم قرن نسخه شناسي ، تاليف و تحقيق نوشته عبدالله اصفهاني، درباره ترجمه « ديوان متنبي » از يوسف اسماعيل زاده در كنار مقالات ديگر انتشار يافته است.

اين دو ماهنامه با موضوع نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ اسلامي به صاحب امتيازي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم انتشار مي يابد.



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