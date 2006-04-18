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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۰۵

شماره جديد آينه پژوهش منتشر شد

نود و ششمين شماره دو ماهنامه آينه پژوهش ويژه نقد كتاب، كتاب شناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ اسلامي توسط دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر در مقالات اين شماره، معيار نقد حديث نوشته عباسعلي مردي، لغزش ها در تاريخ بارگاه سيدالشهدا‌ (ع) تاليف سيد حسن فاطمي، در نقد و معرفي كتاب  نكاتي در باره رساله اي كهن در باب اعجاز قرآن از عالمي زيدي
نگارش محمدكاظم رحمتي، آزادي در فلسفه سياسي اسلام از مقصود رنجبر، « عباس زرياب خويي » نيم قرن نسخه شناسي ، تاليف و تحقيق نوشته عبدالله اصفهاني، درباره ترجمه « ديوان متنبي » از يوسف اسماعيل زاده  در كنار مقالات ديگر انتشار يافته است.

اين دو ماهنامه با موضوع  نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ اسلامي به صاحب امتيازي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم انتشار مي يابد.

مدير مسئول اين نشريه حجت الاسلام "محمد تقي سبحاني" و سردبير آن "محمدعلي مهدوي راد" است.

کد مطلب 313203

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