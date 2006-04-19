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۳۰ فروردین ۱۳۸۵، ۱۹:۴۸

آيت الله صافي گلپايگاني :

خلوص نيت و عدم توجه به كسب مقامات دنيوي در تحصيل علوم ديني موثر است

خلوص نيت و عدم توجه به كسب مقامات دنيوي در تحصيل علوم ديني موثر است

جمعي از طلاب مدرسه علميه حقاني و بسيجيان مركز آموزشي شهيد محلاتي سپاه به منظور بهره گيري از رهنمودهاي آيت الله صافي گلپايگاني صبح امروز با وي ديدار كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار آيت الله صافي گلپايگاني، با اشاره به مقام و منزلت طالبين علم در ديدگاه اسلام اظهار داشت: كسي كه در خط دين و ولايت و انجام وظايف شرعي، ترويج اسلام و امر به معروف و نهي از منكر و حركت هاي اسلامي قرار گيرد فرزند امام زمان محسوب مي شود.

وي خاطر نشان كرد: طالبين علم بايد با كسب معارف ديني و فقه اهل بيت عليهم السلام سعي در حفظ كيان اسلامي و كسب رضايت و خشنودي امام زمان (عج) داشته باشند. علماء حافظ معارف اهل بيت و دين اسلام اند و اگر اينها نباشند آثار دين مندرس و متروك مي شود لذا آنچه در تحصيل علوم ديني موثر است خلوص نيت و عدم توجه به كسب مقامات دنيوي است.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، آيت الله صافي گلپايگاني با تاكيد بر لزوم حفظ ارزش هاي اسلامي در جامعه خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني دشمنان سعي در تضعيف هويت اسلامي و صدمه زدن به اسلام را دارند و مسئوليت همگان سنگين است و بايد اتحاد و استقامت خود را در دفاع از ارزشي هاي اسلامي و كمك به ترويج دين جهت قداست جامعه و رستگاري مردم حفظ كنيم.

آيت الله صافي گلپايگاني به بسيجيان نيز يادآور شدند: جامعه اسلامي بايد همواره در قله رفيع فضايل اخلاقي، علم و تكنولوژي قرار گيرد تا شاهد استمرار حيات طيبه آن باشيم. بسيجيان در مقام دفاع و حفاظت از ارزش هاي اسلامي، بايد شناخت صحيح و كاملي از معارف و ارزش هاي ديني داشته باشند تا آنها را در جامعه رواج دهند.

کد مطلب 314295

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