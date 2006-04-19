خلوص نيت و عدم توجه به كسب مقامات دنيوي در تحصيل علوم ديني موثر است

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار آيت الله صافي گلپايگاني، با اشاره به مقام و منزلت طالبين علم در ديدگاه اسلام اظهار داشت: كسي كه در خط دين و ولايت و انجام وظايف شرعي، ترويج اسلام و امر به معروف و نهي از منكر و حركت هاي اسلامي قرار گيرد فرزند امام زمان محسوب مي شود.

وي خاطر نشان كرد: طالبين علم بايد با كسب معارف ديني و فقه اهل بيت عليهم السلام سعي در حفظ كيان اسلامي و كسب رضايت و خشنودي امام زمان (عج) داشته باشند. علماء حافظ معارف اهل بيت و دين اسلام اند و اگر اينها نباشند آثار دين مندرس و متروك مي شود لذا آنچه در تحصيل علوم ديني موثر است خلوص نيت و عدم توجه به كسب مقامات دنيوي است.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، آيت الله صافي گلپايگاني با تاكيد بر لزوم حفظ ارزش هاي اسلامي در جامعه خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني دشمنان سعي در تضعيف هويت اسلامي و صدمه زدن به اسلام را دارند و مسئوليت همگان سنگين است و بايد اتحاد و استقامت خود را در دفاع از ارزشي هاي اسلامي و كمك به ترويج دين جهت قداست جامعه و رستگاري مردم حفظ كنيم.

آيت الله صافي گلپايگاني به بسيجيان نيز يادآور شدند: جامعه اسلامي بايد همواره در قله رفيع فضايل اخلاقي، علم و تكنولوژي قرار گيرد تا شاهد استمرار حيات طيبه آن باشيم. بسيجيان در مقام دفاع و حفاظت از ارزش هاي اسلامي، بايد شناخت صحيح و كاملي از معارف و ارزش هاي ديني داشته باشند تا آنها را در جامعه رواج دهند.