دولت چين از ادامه همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي استقبال كرد

دولت چين با استقبال از ادامه همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح كرد ، هيچ نيازي به ارجاع مساله هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سخنگوي وزارت امور خارجه چين در سايت اينترنتي وزارت امور خارجه چين اظهار داشت : چين اعتقاد دارد كه امكان حل مساله هسته اي ايران ، درچارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي از طريق ادامه مذاكرات وجود دارد.

اين سخنگو افزود : هيچ نيازي نيست مساله ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود.

سخنگوي وزارت امور خارجه چين تاكيد كرد: چين ، حق ايران در توسعه برنامه هسته اي خود براي توليد انرژي را مورد تاكيد قرارمي دهد اما درعين حال خواستار شفافيت كامل در اين مساله است.

چين همچنين از تصميم ايران به ادامه همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و تعليق غني سازي اورانيوم استقبال كرد .

چين يكي از پنج كشور دايم عضو شوراي امنيت و داراي حق وتواست.