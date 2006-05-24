"آتش بازي" تاكشي كيتانو در شبكه چهار

به گزارش خبرگزاري "مهر"، تاكشي كيتانو در سال 1997 فيلم سينمايي "آتش بازي" را جلوي دوربين برد و خودش نيز در اين فيلم بازي كرد.

داستان "آتش بازي" از جايي شروع مي شود كه يك افسر پليس به نام نيشي براي عيادت از همسر بيمارش به بيمارستان مي رود و مراقبت از مظنون را به همكارش مي سپرد، اما در ادامه و پس از درگيري همكار پليس با مظنون، همكار نيشي مجروح و فرد مظنون متواري مي شود.

فيلم سينمايي "آتش بازي" ساعت 20:30 در برنامه سينما چهار اين هفته (پنجم خرداد ماه) پخش مي شود. پرويز جاهد و سعيد شاپوري كارشناسان اين برنامه هستند.