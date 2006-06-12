عزم جدي ايران و عربستان براي گسترش روابط / حمايت از حقوق ايران در دستيابي به تكنولوژي صلح آميز هسته اي

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، منوچهر متكي گفت: شاهزاده سعود الفيصل بر اساس دعوت بنده و با توجه به اراده قوي روساي دو كشور و همچنين براي تقديم پيام پادشاه عربستان به مقامات عاليه جمهوري اسلامي ايران، راهي تهران شدند.

وي در خصوص محور مذاكرات خود توضيح داد : روابط ايران و عربستان روند خوب اين مناسبات با تبادل هياتها، ادامه مشورت هاي سياسي، برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در آينده نزديك، مسائل مهم منطقه اي از جمله محورهاي مذاكرات بود.

وي موضوع امنيت در عراق را نيز از موضوع مذاكرات خواند و افزود: باني شدن اتحاديه عرب براي نشست وفاق در بغداد ، همچنين نهمين نشست وزاري خارجه درتهران مورد بررسي قرار گرفت و بنا شد جزييات آن در ادامه مشورت ها انجام شود.

وي اعلام كرد: نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق در آينده نزديك در تهران برگزار خواهد شد.

وزير خارجه درخصوص گفتگوهايش با همتاي عربستاني در موضوع فلسطين توضيح داد در اين گفتگو بر ضرورت وحدت گروههاي فلسطيني و تداوم كمك كشورهاي اسلامي به دولت و مردم فلسطين گفتگو كرديم و همچنين جنايات وحشيانه ونگراني كننده كه در روزهاي اخير در چهره ها مصومانه دختراني كه اعضاي خانواده اش را از دست داده اند ،نمودار شد مورد گفت و گو قرار گرفت و محكوم شد.

متكي افزود: در گفتگو در خصوص امنيت منطقه اي تاكيد كرديم كه كشورهاي منطقه نقش آفريني هاي بيشتري داشته باشند و دو كشور بزرگ و مهم ايران و عربستان در نزديكي هر چه بيشتر جهان اسلام و فرق اسلامي تلاش بيشتري كنند.

وي اظهار داشت: گفت و گوهاي انديشمندان دو كشور، همچنين گفت و گو هاي مجمع تقريب مذاهب مي توانند گام موثري در اين راستا باشد.

وزير امورخارجه همچنين با اعلام اينكه سعود الفيصل درجريان آخرين مواضع جمهوري اسلامي ايران در موضوع هسته اي قرار داده است،افزود:نقطه نظرات ايشان در حمايت از حق قانوني جمهوري اسلامي ايران در برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي بر اساس قوانين ومقررات ان پي تي و نگاه مشتركي كه بر اساس راه حل ديپلماتيك موضوع هسته اي را راهنمايي كند مورد گفتگو قرارگرفت.

در ادامه اين كنفرانس خبري سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان كه صبح امروز وارد تهران شده است، با تشكر از ميزباني و ميهمان نوازي جمهوري اسلامي ايران گفت: امروز افتخار اين را خواهم داشت كه بار ديگر با رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار كنم و پيام پادشاه عربستان را در پاسخ به پيام ايشان كه دكتر ولايتي در مورد اوضاع منطقه به عربستان آورده بودند تقديم كنم.

وي مذاكرات خود با منوچهر متكي را مفيد و سازنده خواند و گفت: ايران كشور بزرگ و مهمي درمنطقه است و بنابراين مسووليت مهمي دارد.

سعود الفيصل با ابراز اميدواري نسبت به گسترش همكاري هاي دو جانبه افزود: دور ساختن منطقه از تشنج و نگراني و براي توسعه كشورهاي منطقه و فراهم ساختن امنيت و رفاه براي مردم از مسووليت هاي مهم دو كشور بزرگ اسلامي ايران و عربستان است.

وي همچنين شكل داد به وحدت اسلامي درمنطقه را از مسووليتهاي اصلي دو كشور ايران و عربستان خواند.

وزير امور خارجه عربستان با بيان اينكه مسوولان جمهوري اسلامي ايران مواضعشان را در خصوص موضوع هسته اي تشريح نمودند ، گفت: تاكيد مي كنيم حق جمهوري اسلامي ايران طبق مقررات بين المللي رعايت شود و از اينكه ايران بر عدم دستيابي به صلح هسته اي تاكيد دارد قدرداني مي كنيم.

وي با بيان اينكه دستيابي به سلاح هسته اي باعث نا امني درمنطقه خواهد شد از حمايت عربستان از حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران خبر داد.

سعود الفيصل تصريح كرد: سياست عربستان همگام با كشورهاي عربي در خلع سلاح خاورميانه از سلاح كشتار جمعي و معتقديم هر تلاشي در اين زمينه بايد اسراييل را مستثني نداند، بويژه در راستاي تلاشهايي كه براي صلح فلسطين انجام مي گيرد.

وي با اشاره به مذاكراتش با متكي در خصوص مسائل امنيت عراق گفت: اميدواريم دولت جديد عراق بتواند در چارچوب وحدت عراق امنيت را برقرار كنند.

سعود الفيصل تاكيد كرد: كشورهاي همسايه عراق مسووليت حمايت از دولت اين كشور در تامين امنيت، حاكميت و تماميت ارضي عراق را دارند.

وي با اشاره به توسعه چشمگير روابط تهران - رياض در سه سال گذشته ابراز اميدواري كرد اين روابط بيش از پيش گسترش پيدا كند.

سعود الفيصل همچنين از اراده دو كشور ايران و عربستان براي تثبيت بازارنفت درخدمت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اوپك خبر داد.

وزير امورخارجه عربستان در پاسخ به سوالي خبرنگاري كه پرسيد آيا مي توانيم شاهد همكاريهاي بيشترايران و عربستان درجهت كمك به امنيت پايدار در عراق باشيم ؟ گفت: دولت عراق نماينده ملت اين كشوراست و آنها تعيين مي كنند چه كمكي از كشورهاي مجاور نياز دارند.

وي افزود: اميدواريم دولت عراق بتواند ثبات را در اين كشور محقق كند و همسايگان نيز به نحو مطلوب به اين كشور كمك كنند.

منوچهر متكي نيز در پاسخ به اين سوال گفت: در بين همه همسايگان عراق اين اراده جدي سياسي را مشاهده مي كنيم كه براساس خواست عراق و نيازمنديهاي اين كشور با تاكيد بر امنيت وحدت ملي ، تماميت ارضي و مسووليت دولت عراق از اين كشور حمايت كنند.

متكي در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي خواهيد از ظرفيت هاي كنفرانس اسلامي براي حل مسائل جهان اسلام استفاده كنيد؟ و مهمترين دشمن خود را در منطقه كدام كشور مي دانيد ؟ گفت: ما در منطقه دشمني نداريم و از كشورهاي خارج از منطقه هم مي خواهيم كه با كشورهاي منطقه دشمني نكنند.

وي با اشاره به بررسي هجمه هايي كه عليه جهان اسلام صورت مي گيرد دراجلاس سران درمكه گفت: در اين اجلاس تصميمات مهمي در باره عمل 10 ساله سازمان كنفرانس اسلامي اتخاذ شد و طبيعي است همبستگي مورد تاكيد دراين كنفرانس درجهت حمايت از حقوق مسلمانان و مقابله با كساني است كه به مقدسات اسلامي و پيامبر اسلام و كتاب خدا اهانت كند.

وزير خارجه ايران افزود: تنظيم برخورد جمعي جهان اسلام با اين مسئله از نكات مهم است.

وي همچنين به ذخاير عظيم اقتصادي و منابع دركشورهاي اسلامي اشاره كرد و گفت: در كنفرانس مكه بر سياست واحد كشورهاي اسلامي در حفظ اين منابع تاكيد شد.

متكي همچنين اعلام كرد: اين مسائل در اجلاس اواخر هفته آينده 29 تا 31 خرداد در سطح وزاري خارجه كشورهاي اسلامي در باكو بررسي خواهد شد.

وزير امورخارجه عربستان نيز در خصوص دشمنان عربستان درمنطقه گفت: كاش مي گفتيد دوستان را شمارش كنم، چون الحمد الله دوستانمان بيشتر از دشمنان هستند.

وي در خصوص فعاليتهاي كنفرانس اسلامي نيز توضيح داد : بر اساس برنامه 10 ساله اين كنفرانس براي آباداني داخلي در كشورهاي اسلامي ، جمع آوري امكانات و مشخص كردن نوع روابط بين كشورهاي عضو بحث و بررسي شد.

سعود الفيصل در پاسخ به اين سوال كه نقش عربستان درحل ديپلماتيك مسئله هسته اي ايران چيست؟ و اگر راه حل ديپلماتيك جواب ندهد عربستان چه خواهد كرد ، گفت: من بسيارخوشحال هستم از اين كه وزيرامور خارجه ايران مطرح كرد كه به طور مثبت به پيشنهادات اروپايي ها مي نگرد و براين اساس آرزوي مي كنيم اين بحران در اسرع وقت حل شود.