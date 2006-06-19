به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع، در اين اطلاعيه آمده است: مراسم بيست و پنجمين سالگرد شهادت دكتر مصطفي چمران (فردا) سه شنبه 30/3/85 از ساعت 00/17 الي 00/19 با سخنراني دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي و مصطفي ديراني از شاگردان شهيد چمران و رهبران جبهه مقاومت اسلامي لبنان برگزار مي شود.

اين اطلاعيه مي افزايد، مراسم روحبخش دعاي كميل نيزدر جوار مشهد شهيد چمران در دهلاويه خوزستان درروز پنجشنبه اول تيرماه، بعد از نماز مغرب و عشاء برگزارمي شود.

در اطلاعيه ستاد بزرگداشت بيست و پنجمين سالگرد شهادت دكتر مصطفي چمران، از مردم شهيد پرور و قدرشناس ايران اسلامي به ويژه مردم استانهاي تهران و خوزستان دعوت شده است با حضور گسترده در اين مراسم روحاني از رشادت، جانبازي و فداكاريهاي رزمندگان و شهداي دوران سراسر حماسه و ايثار دفاع مقدس تجليل و قدرداني نمايند.