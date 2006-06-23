95 درصد علت ابتلا به ديابت ناشي از شرايط محيطي است

عمران عسگري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان ، با عنوان اين مطلب كه 95 درصد از عوامل ايجاد كننده بيماري ديابت در استان زنجان مربوط به شرايط محيطي و 5 درصد نيز ارثي است ، افزود: بسياري از مبتلايان از بيمار بودن خود اطلاعي ندارند.

وي ، نداشتن آگاهي هاي لازم براي كنترل اين بيماري را موجب بروز عوارضي چون از كار افتادگي كليه ‌ها ، نابينايي و قطع عضو مبتلايان عنوان كرد.

عسگري ، ميزان كمك هاي مردمي اختصاص يافته به ‌اين انجمن را ماهانه حدود 13ميليون ريال اعلام ‌كرد و گفت: در حال حاضر انجمن بيماران ديابتي استان زنجان به‌ 1200 ديابتي خدمات ارايه مي ‌دهد.

وي افزود: بيماران تحت پوشش اين انجمن با تعرفه ‌هاي پايين ‌تر از قيمت‌ هاي عمومي جامعه تحت درمان قرار گرفته و به ‌بيماران بي‌ بضاعت نيز به صورت رايگان خدمات لازم ارايه مي‌ شود.

عسگري با عنوان اين مطلب كه هيچگونه كمكي از طرف نهادهاي دولتي به ‌انجمن حمايت از بيماران ديابتي صورت نمي گيرد ، گفت: تعدادي از اينگونه بيماران براي تامين هزينه‌هاي درماني خود به برخي از شركت هاي استان زنجان معرفي مي ‌شوند.

رئيس انجمن بيماران ديابتي استان زنجان بر ضرورت حمايت و پشتيباني مالي نهادها و دستگاه هاي دولتي براي رسيدگي هرچه بيشتر به بيماران ديابتي تاكيد كرد.