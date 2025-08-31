زهرا کلیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سال ۱۳۸۲ خود نیز مبتلا به بیماری ام‌اس است، اظهار کرد: پیش از تأسیس انجمن، بیماران استان توسط یک پرستار داوطلب تحت حمایت قرار می‌گرفتند. سرانجام پس از ماه‌ها پیگیری، این انجمن در سال ۹۲ با همکاری جمعی از بیماران و ریاست وقت دکتر مزه به ثبت رسید.

وی افزود: پس از وقفه‌ای چندساله، از سه سال پیش با مدیریت جدید و همراهی رئیس انجمن ام اس، انجمن فعالیت‌های خود را با قدرت بیشتری آغاز کرده است؛ هرچند در ابتدای کار حتی تجهیزات ابتدایی مانند میز، صندلی و رایانه در اختیار نداشتیم.

کلیایی با اشاره به فضای کنونی انجمن گفت: اکنون در محل جدید، خدمات مشاوره‌ای رایگان، بخش درمانی با تخفیف، آب‌درمانی و برنامه‌های رفاهی در محیطی به نام «جزیره» ارائه می‌شود که با طراحی غیر بیمارستانی، موسیقی، گل‌های طبیعی و پذیرایی، محیطی آرام‌بخش برای بیماران فراهم کرده است.

دبیر انجمن ام‌اس همدان ادامه داد: گروه‌های داوطلب با عنوان خیرین نارنجی نیز به‌طور مستمر به بیماران نیازمند در روستاها سرکشی کرده و لوازم خانگی و مواد غذایی به آنان اهدا می‌کنند.

وی بزرگ‌ترین چالش بیماران را نبود آگاهی عمومی و ننگ اجتماعی دانست و گفت: بسیاری از بیماران به‌دلیل ترس از قضاوت یا مشکلات استخدامی، بیماری خود را پنهان می‌کنند که این امر روند درمان را به تأخیر می‌اندازد.

کلیایی همچنین به مشکلات مالی بیماران اشاره کرد و افزود: وام کم‌بهره صندوق بیماران خاص تنها به بخشی از متقاضیان پرداخت شده و هنوز بسیاری در انتظار دریافت آن هستند.

وی از مسئولان خواست برای تکمیل ساختمان نیمه‌تمام چهار طبقه در محوطه بیمارستان بعثت اقدام کنند تا انجمن دارای فضای دائمی باشد.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای اجرای کمپین آگاهی‌بخشی به بیماری ام‌اس در مدارس خبر داد و تأکید کرد: آگاهی عمومی می‌تواند نگاه جامعه را نسبت به این بیماری تغییر دهد.