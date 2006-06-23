سنجش آمادگي تحصيلي كلاس اولي ها از 10 تير آغاز مي شود

حسن جمالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: اين پايگاه ها در مناطق ماهدشت ، محمد شهر ، دولت آباد و كرج نو مستبقر مي شود و تمام ايام هفته از ساعت 8 تا 13 براي سنجش دانش آموزان پايه اول ابتدايي آماده هستند.

وي خاطر نشان كرد: براي پذيرش در مراكز سنجش اولياي دانش آموزان بايد از محل ثبت نام فرزند خود معرفي نامه دريافت كرده باشند.

جمالي اظهار داشت: سنجش و ارزيابي كلاس اولي ها تا اول شهريور ادامه دارد و والدين بايد تا اين زمان نسبت به سنجش فرزندان خود اقدام كنند.

به گزارش مهر ، در سال جاري بيش از 400 هزار دانش آموز در كرج به مدرسه خواهند رفت كه حدود يك سوم آنان كلاس اولي هستند.