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۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۰

سنجش آمادگي تحصيلي كلاس اولي ها از 10 تير آغاز مي شود

سنجش آمادگي تحصيلي كلاس اولي ها از 10 تير آغاز مي شود

معاون سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران گفت: در سال جاري 4 پايگاه سنجش بينايي ، شنوايي و ارزيابي آمادگي تحصيلي براي كلاس اولي ها فعاليت خود را از دهم تير ماه جاري در كرج آغاز مي كنند.

حسن جمالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: اين پايگاه ها در مناطق ماهدشت ، محمد شهر ، دولت آباد و كرج نو مستبقر مي شود و تمام ايام هفته از ساعت 8 تا 13 براي سنجش دانش آموزان پايه اول ابتدايي آماده هستند.

وي خاطر نشان كرد: براي پذيرش در مراكز سنجش اولياي دانش آموزان بايد از محل ثبت نام فرزند خود معرفي نامه دريافت كرده باشند.

جمالي اظهار داشت: سنجش و ارزيابي كلاس اولي ها تا اول شهريور ادامه دارد و والدين بايد تا اين زمان نسبت به سنجش فرزندان خود اقدام كنند.

به گزارش مهر ، در سال جاري بيش از 400 هزار دانش آموز در كرج به مدرسه خواهند رفت كه حدود يك سوم آنان كلاس اولي هستند.

کد مطلب 343320

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