زندگينامه و شرح آثار محمد رضا سرشار مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، آنچه در اين كتاب گرد آمده مطالبي كوتاه و گزيده از هنرمندان ، اهل قلم و جمعي از صاحبنظران فرهنگي و ادبي كشور است كه درباره اين نويسنده و منتقد ادبي و فرهنگي و وجوه شخصيتي ، حرفه اي و ادبي و نيز تاثير اين نويسنده در ادبيات بعد از انقلاب ، در 120 صفحه به اظهارنظرپرداخته اند .

همچنين در اين كتاب ، فرازهايي از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي در خصوص برنامه راديويي " از سرزمين نور " كه نويسندگي آن بر عهده محمد رضا سرشار بوده است ، درج گرديده است .



در ادامه به نقل ازرضا اميرخاني - نويسنده معاصر در توصف منش نقادانه " سرشار " آمده است : " ... هيچگاه در فضاي ادبي اين مملكت به منتقدي برنخورده ام كه بدون شناختن نويسنده حاضر باشد چيزي راجع به كارش قلمي كند. كمتر كسي را ديده ام كه حاضر باشد خارج از دار و دسته اش كار كسي را ببيند ... و سرشار در نقد خود هرگز اين گونه نبود . آشنايي و همسايگي و همكاري و هم ريشي و ... هيچ كدام باعث تغييري در شكل نقدهاي او نمي شد. سرشار صاف بود و تلخ. جسور و صادق . صريح و تند. صفاتي كه در او توامانند..."

محمدرضا بايرامي پاكيزگي نثر سرشار را اين طور توصيف كرده است: " ... امكان ندارد كه حتي يادداشت سرسري از او پيدا كنيد در حالي كه علايم نگارشي و درست نويسي و مسايلي از اين دست را رعايت نكرده باشد و يا غلط ديكته اي در نوشته اش پيدا كنيد ..."

همچنين مطالبي از : محسن پرويز ، راضيه تجار، مريم جمشيدي، عبدالعلي دستغيب، علي اكبر رشاد، شهريار زرشناس ، محمد ميركياني، محسن مومني و ... به همراه گفتگويي با رضا رهگذر درباره ورود او به حيطه ادبيات، برنامه قصه ظهر جمعه، انجمن قلم و ... ديگر مطالب كتاب را تشكيل مي دهد .



در اين كتاب همچنين نقدي از محسن پرويز بر جلد اول رمان " آنك آن يتيم نظر كرده " (رمان زندگي پيامبر اسلام) و كتاب شناسي محمدرضا سرشار، بخش هاي مفيد و قابل توجهي هستند كه علاوه بر وجه نكوداشتي قضيه، نوعي اطلاع رساني از آثار وي را نيز محور قرار داده است.

" نوايي از سرزمين نور " به كوشش محمدمهدي وحيدي در آستانه نكوداشت محمدرضا سرشار به چاپ رسيده است.



گفتني است تجليل از محمد رضا سرشار ، سيزدهم تيرماه سال جاري در سالن كوثر صدا و سيما با حضور نويسندگان ، روزنامه نگاران فرهنگي و تعدادي از علاقه مندان به آثار وي برگزار خواهد شد .