به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر عصر دوشنبه در نشست کارگروه منطقه ویژه علم و فن‌آوری خلیج فارس اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه فناوری‌های دریایی است که باید زمینه توسعه این بخش به خوبی در استان فراهم شود.

وی با اشاره به تدوین طرح‌هایی برای توسعه زیست فن‌آوری دریایی در سواحل استان بوشهر اضافه کرد: در ناحیه صنعتی دریایی دلوار تنگستان طرح منطقه ویژه علم و فن‌آوری به عنوان طرح پایلوت استان بوشهر اجرا می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر با اشاره به اجرای فاز اول این طرح به مدت یک سال و نیم، بیان کرد: فاز نخست منطقه علم و فن‌آوری خلیج فارس در دلوار با تاکید بر توسعه دانش بنیان و مدل تکنولوژیک زیست فن‌آوری دریایی اجرا می‌شود.

ایجاد بزرگراه فناوری اطلاعات استان بوشهر

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم در استان بوشهر ایجاد بزرگراه فناوری اطلاعات است که در این راستا تفاهم‌نامه توسعه زیرساخت‌های فنآوری اطلاعات به امضا رسیده است.

زرین‌فر خاطرنشان کرد: برقرای ارتباط بین بخش‌های مختلف مراکز صنعتی و دانشگاه و مراکز علمی از جمله دستاوردهای ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان بوشهر بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، شیلات، نخیلات و کشاورزی، صنعت و معدن و . . . ادامه داد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اجرای طرح‌های تولیدی در استان بر اساس تحقیقات و پژوهش دانش بنیان صورت گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر تصریح کرد: برای ایجاد واحد‌های تولیدی و صنعتی باید با استفاده از دانش اساتید دانشگاه، فارغ التحصیلان و کارشناسان بومی و صاحبان صنایع و سرمایه برنامه‌ریزی و بازنگری صورت گیرد.

لزوم اصلاح ساختار ذهنی صاحبان سرمایه

رئیس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: باید باید ساختار الگوی ذهنی عموم مردم استان بوشهر را نسبت به علوم نوین تغییر دهیم.

ایرج نبی‌پور با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار ذهنی صاحبان سرمایه، بیان کرد: باید در بین افراد مختلف احساس نیاز به ارتباط با صاحبان اندیشه ایجاد شود تا زمینه توسعه و پیشرفت تسریع شود.

وی در ادامه بر لزوم توسعه برنامه‌های مشارکتی تاکید کرد و ادامه داد: دنیا به سمت مدل‌های مشارکتی در حال حرکت است و تجمیع نیروهای کارآمد در تمام رشته‌ها و استفاده از منابع و ظرفیت‌های استان بوشهر ضروری است.

رئیس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی بوشهر خاطرنشان کرد: افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآورانه و مبتنی بر علم و دانش از مهمترین اهداف ایجاد منطقه ویژه علم و فنآوری است.

وی بیان کرد: از ویژگی‌های اجرای طرح‌های منطقه ویژه علم و فنآوری استان بوشهر می‌توان به فرا زمانی بودن طرح‌های اجرایی و استفاده از گستره زمانی در محدوده کوتاه با بهره‌وری بالا با رویکرد نوآورانه اشاره کرد.